Macron hájil kritizovanou důchodovou reformu, označil ji na nezbytnou

Paříž - Francouzský prezident Emmanuel Macron ve večerním projevu k národu hájil kritizovanou důchodovou reformu. Prohlásil, že vnímá hněv lidí ohledně zvýšení věku odchodu do důchodu, ale reformu označil za nezbytnou, uvedla agentura AFP.

"Tyto změny byly potřebné k tomu, abychom zajistili důchod pro každého," řekl Macron. "Postupně více pracovat znamená vytvářet i více bohatství pro celou naši zemi," dodal.

Francouzský prezident během své řeči vyjádřil politování nad tím, že se pro reformu nepodařilo dosáhnout konsensu s odbory a dalšími politickými stranami. "Byla tato reforma přijata? Očividně ne," řekl Macron.

Odpůrci reformy vyzývali Francouze, aby během prezidentova projevu před radnicemi bouchali do hrnců a pánví a narušili tak Macronovo vystoupení pod heslem: "Macron nás nebude poslouchat? My ho také nebudeme poslouchat." Do ulic vyšli lidé v mnoha městech, v Paříži se shromáždění v několika čtvrtích rychle změnila ve spontánní demonstrace, při kterých někteří lidé zapalovali odpadkové koše, zatímco se je policie snažila rozehnat. Mnozí reformu vnímají jako nespravedlivou a tvrdí, že vláda mohla místo toho zvýšit daně bohatým nebo zaměstnavatelům.

Večerním projevem se chtěl Macron pokusit začít s nápravou škod, které jeho pověsti způsobila kritizovaná reforma. Jak uvedl, je si vědom "hněvu" Francouzů pokud jde o vzrůstající ceny či v souvislosti s pracovními místy, což "neumožňuje příliš mnoha Francouzům dobře žít".

V této souvislosti oznámil, že je připraven v příštích měsících jednat s odbory o všech klíčových tématech, jako je zvýšení příjmů zaměstnanců, posuny v profesní kariéře, lepší sdílení bohatství či vylepšení pracovních podmínek. Pozvání ke schůzce, která se měla uskutečnit v úterý, odbory nicméně odmítly, uvedla agentura AP.

Francouzský prezident rovněž uvedl, že si dává 100 dní na to, aby zemi po týdnech protestů a vzteku "ozdravil". Po své vládě chce, aby navrhla opatření týkající se pracovních podmínek, ale i práva a pořádku, vzdělávání či zdravotnictví.

"Musíme být schopni 14. července provést inventuru," prohlásil Macron s odkazem na nejvýznamnější francouzský státní svátek, výročí dobytí Bastily. "Máme před sebou 100 dní usmíření, jednoty, ambicí a aktivit ve prospěch Francie," dodal.

Předseda odborové konfederace CFDT Laurent Berger v první reakci označil Macronův projev za "absolutně prázdný". Prezidentovi se podle něj nepodařilo zmírnil hněv, který mezi lidmi panuje. "Čekali jsme něco jiného," dodal. Macronovu řeč kritizovali také zástupci opozice, vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová i lídr krajní levice Jean-Luc Mélenchon.

Nepopulární norma, proti které lidé ve Francii měsíce hromadně protestovali a kterou většina obyvatel odmítá, zvyšuje mimo jiné důchodový věk ze 62 na 64 let. Reforma je jednou z vlajkových lodí druhého funkčního období prezidenta Macrona. Proti reformě mobilizovaly opozice a odbory, které chtějí další velkou demonstraci uspořádat 1. května.

Novou normu, kterou v zásadních bodech potvrdila francouzská Ústavní rada (obdoba ústavního soudu), vláda hodlá uplatňovat od 1. září. Podle Macrona jsou důchodové změny nutné, aby se do konce desetiletí zabránilo každoročnímu deficitu v řádu miliard eur.