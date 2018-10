Praha - Evropská unie se nesmí dělit na východ a západ, úspěšná bude jen tehdy, když bude jednotná. Při návštěvě Prahy u příležitosti stého výročí založení Československa to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Před jednáním s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO) také vyzdvihl společný zájem Česka a Francie na vybudování společné evropské obrany. EU podle něj při zajištění bezpečnosti svých občanů nesmí spoléhat na žádnou jinou velmoc. Macron se dnes vpodvečer na Pražském hradě setkal také s prezidentem Milošem Zemanem.

"Přeji si, aby ČR a Francie spolupracovaly v Evropě, aby ukázaly, že tady neexistuje rozdělení mezi východem a západem, je tady jedna jediná Evropa. Právě pokud budeme jednotní, tak se nám podaří přinášet konkrétní řešení v oblasti investic, podaří se nám zvýšit konkurenceschopnost Evropy v oblasti obrany, ekologie," řekl Macron.

Evropská spolupráce v obraně, k níž se Česko dlouhodobě hlásí, bude jedním z témat jednání Babiše s Macronem, "Věřím v Evropu, která nás bude více chránit, která bude svrchovanější. Je třeba, aby Evropa chránila své obyvatele, aby nespoléhala na tu či onu velmoc," řekl francouzský prezident.

Macron, který je na první oficiální návštěvě Česka, a Babiš také ocenili dlouhodobou spolupráci mezi oběma státy. Mluvili o jejím prohloubení zejména v digitalizaci nebo vědě a výzkumu.

Významná je podle nich i kulturní spolupráce, na kterou chce Babiš poukázat v sobotu. "Chtěl bych ukázat největší sbírku, kterou tu máme, asi i v Evropě. Je to sbírka, kterou zakoupil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1923," řekl český premiér. Československý stát zakoupil francouzskou sbírku s díly Clauda Moneta, Augusta Renoira, Paula Cézanna, Paula Gauguina, Vincenta van Gogha, Pabla Picassa či Georgese Braqa pro Národní galerii před 95 lety za tehdejších šest milionů korun. Dnes má hodnotu přibližně 45 miliard korun.

Macron zůstává v Praze do soboty, i když žádné další oficiální vystoupení neplánuje. Čeká ho prohlídka města s Babišem a podle rozhlasové stanice Frekvence 1 by měl navštívit také Museum Kampa. V sobotu Macron z Česka odlétá do Istanbulu, kde bude jednat s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem o konfliktu v Sýrii.

Ve Francii vzbudila pozornost informace, že český investor Daniel Křetínský se stal menšinovým akcionářem francouzského deníku Le Monde. Zpráva o majetkových změnách v tradičním francouzském deníku vyvolala obavy o jeho nezávislost a budoucnost. Macron dnes v Bratislavě řekl, že novináři musejí pracovat svobodně bez ohledu na to, kdo vlastní jejich redakci. Zdůraznil, že v konkrétním případě mu nepřísluší vyjadřovat se k osobě investora, pokud ten dodržuje zákon.