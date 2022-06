Macron chce s Putinem mluvit vždy, když to bude užitečné

Paříž - Francouzský prezident Emmanuel Macron hodlá se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem hovořit "vždy, když to bude užitečné". Francie podle Macrona udělá vše pro to, aby Ukrajina válku vyhrála. Francouzský prezident to dnes řekl v rozhovoru s televizí BFM. Uvedl, že je například otevřený k debatě o dohodě, která by umožnila vyvážet obilí z ukrajinského přístavu Oděsa.

"Musíme s Ruskem mluvit o potravinové bezpečnosti. A tyto diskuze mohou být ospravedlněny úzkou spoluprací s generálním tajemníkem OSN, abychom dostali obilí z Oděsy," řekl Macron. Dodal ale, že v toto řešení nemá přílišnou důvěru. "Už jsem s prezidentem Putinem před pár týdny mluvil a rezoluci OSN k této věci přijmout nechtěl," uvedl francouzský prezident.

Lídři Německa, Francie a Itálie, kteří ve čtvrtek navštívili Ukrajinu a setkali se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, dříve čelili kritice za to, že jsou v podpoře Kyjeva příliš opatrní a hovory s Putinem legitimizují jeho činy.

V Kyjevě trojice lídrů společně s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem podpořila status kandidátské země EU pro Ukrajinu. V dnešním rozhovoru Macron uvedl, že Ukrajina by se normálně kandidátem stát nemohla.

"Děláme to, protože je válka. Cesta bude dlouhá, ale je to znamení naděje," řekl Macron a naznačil, že kandidátskou zemí by se mohlo stát i Moldavsko, které je také destabilizované separatismem.