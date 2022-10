Macron a Scholz spolu jednali v Paříži, novinářům nic neřekli

Paříž - Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Olaf Scholz dnes spolu poobědvali v Paříži, společnou tiskovou konferenci ale zrušili a neměli ani úvodní prohlášení před novináři. Podle agentury DPA to nevytváří důvěru ve fungování německo-francouzské osy. V poslední době přitom vztahy mezi Paříží a Berlínem charakterizoval nesoulad; obě země mají rozdílné názory na řadu témat počínaje zbrojní politikou a konče přístupem k řešení energetické krize. Německý diplomatický zdroj však podle agentury AFP označil dnešní rozhovor mezi oběma státníky za přátelský a konstruktivní.

Setkání, které bylo vyhrazeno mimo jiné energetické politice nebo obranným záležitostem, by mělo v příštích týdnech vést k "velmi dobré a velmi konstruktivní spolupráci", uvedl zdroj AFP. Agentura DPA poznamenala, že přinejmenším uvítání Scholze bylo vysloveně přátelské, doprovázení pevným s dlouhým stiskem rukou před Elysejským palácem. Oba politici se smáli, mávali do kamer, ale mnoho dalšího dnes odpoledne od nich nevzešlo. Původně ohlášená společná tisková konference byla zrušena.

Macron a Scholz dnes měli pracovní oběd za zavřenými dveřmi v Saloně portrétů Elysejského paláce. Podle DPA to však v německo-francouzských vztazích skřípe tak hlasitě, že "už to nelze skrýt". Dosavadním vrcholem tohoto "krachu vztahů" bylo podle DPA minulý týden varování Macrona Německu, že by se mohlo v Evropě ocitnout v izolaci. Na začátku minulého týdne navíc bylo na neurčito odloženo společné zasedání vládních kabinetů obou zemí ve Fontainebleau u Paříže.

Francie se na summitu EU minulý týden v Bruselu připojila k ostré kritice Německa kvůli odporu kancléře vůči celoevropskému zastropování cen plynu a kvůli německému programu v objemu 200 miliard eur (zhruba 4,8 bilionu korun) na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Některé země EU včetně Francie v tom spatřují riziko narušení konkurenčního prostředí. Kromě toho mají obě země rozdílné postoje ve zbrojní politice. Vázne společný vývoj bojového letounu FCAS firem Dassault a Airbus a Francie se nehodlá podílet spolu s Německem a dalšími 14 státy na novém evropském systému protivzdušné obrany.

Mluvčí francouzské vlády Olivier Véran podle DPA řekl, že dnešní rozhovor u oběda trval déle, než bylo plánováno, a že návštěva německého kancléře dokládá "velmi živé přátelství" a vůli společně pokročit. Společné zasedání obou vlád by se pak údajně mohlo uskutečnit v lednu.