Macíka čeká jubilejní Dakar a ví, že navázat na čtvrté místo nebude jednoduché

Praha - Automobilový jezdec Martin Macík se čtvrtým místem mezi kamiony postaral na předešlém ročníku Rallye Dakar o nejlepší český výsledek. V lednu si připíše na slavné soutěži jubilejní desátý start a věří, že v cíli bude opět spokojený a bude atakovat své maximum.

"Co pro mě znamená desátý start? Stal jsem se legendou," pousmál se Macík v rozhovoru s ČTK a poukázal na označení, které organizátoři přidělují všem závodníkům s nejméně deseti starty. "Je to speciální, už je to docela dost. Říkám si, že už to snad trošku umím. Přibývající Dakary vám zvyšují sebevědomí, dávají vám větší klid a jistotu v rychlosti, ve které chcete jet," řekl Macík.

Ústřední člen týmu Big Shock Racing chtěl na slavné rallye vždy závodit s nejlepšími, s přibývajícími zkušenostmi ale cítí větší jistotu. "Pro nás byl vždy cíl být co nejrychlejší. Jedna věc je to říkat a dojíždět desátý, druhá to říkat a dojíždět první. To jsou rozdílné věci. Vím, jak je náročné dostat se k tomu, abych vyhrál etapu, což se nám podařilo až letos. Vím, co pro to mám udělat a jak rychle dokážu jet s mnohem větším klidem," uvedl Macík, který na předešlém ročníku dokázal vyhrát tři etapy.

Na start v Džiddě se 1. ledna postaví s vědomím, že pro úspěch udělal on i celý tým maximum. "Víc, než jsme toho udělali, jsme udělat nemohli. Maximum děláme každý rok a zase jsme se posunuli o kus dále. Víme, že máme výbornou techniku, ale je to jen technika. Stát se může cokoliv. Věřím posádce a nevím, proč by se to nedařilo. Na druhou stranu jet v Top 3, to nikdo neví. Je to vabank. Šance, že dojedu v Top 3 je stejná, jako že nedojedu," podotkl Macík a upozornil, že k velkému úspěchu je potřeba závodit dva týdny "na hraně".

Macík zvažoval, zda na Dakar vyrazí s předešlým modelem kamionu Iveco nebo s novou evolucí. Nakonec se rozhodl pro "starý" vůz s označením Karel. "Neříkám, že jedu se starým, ale s osvědčeným a tím, se kterým jsem sžitý. Nevím, jak to vysvětlit, ale pocit mě cpal tam," řekl Macík. I kdyby se prý rozhodl pro kamion, který pojmenoval Arnošt, neměl by s tím problém. "Naopak Martinovi (Šoltysovi) trošku závidím, protože vím, v čem je lepší. Na druhou stranu jsem se tak rozhodl a za svým rozhodnutím stojím," podotkl s poukazem na pilota druhého týmového kamionu. "Je to novější generace, ale změna není tak zásadní, aby rozhodla závod, jako je Dakar," řekl Macík a dodal, že určitým vylepšením prošel i kamion Karel.

Týmovou novinkou jsou dva vozy v závodě. "Doufám, že to nic nezmění a že Martin za mnou nepojede o hodinu nebo dvě. Dakar je ale nevyzpytatelný a je to taková jistota. Oba pojedeme své závody, máme určitou domluvu, ale věřím, že nebudeme potřebovat jeden druhému pomáhat a půjčovat půlku auta," přál si. "Asi to ale bude klid v hlavě," řekl.

Dvaatřicetiletý pilot předpokládá, že organizátoři pro startující připravili náročnější rallye než před rokem. Jen jej mrzí, že trať nakonec nevede do čtvrté největší písečné pouště na světě Rub al-Chálí, jak původně pořadatelé slibovali. "Štve mě, že nedodrželi, co slíbili, ale každý rok je to stejné, takže mě to nepřekvapilo," podotkl. S napětím ale očekává, co přinese zařazení maratonské etapy bez povoleného servisu mechaniků hned na začátek rallye. "Vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Myslím si, že to bude trošku jednodušší než ve druhé půlce, na druhou stranu vždy dávali maratonskou etapu za dnem volna, kde si týmy daly auta dokupy," řekl Macík.