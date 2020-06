Macík vyrazí na další ročník Dakaru s automatickou převodovkou

Praha - Pilot kamionu Iveco Martin Macík se na dalším ročníku Rallye Dakar představí ve voze s automatickou převodovkou. Nejúspěšnější Čech v hodnocení kategorie v letošním roce, který obsadil celkově páté místo, se rozhodl v technice následovat další elitní jezdce a přestane používat manuální převodovku.

"Na automatickou převodovku se těšíme. Měla by nám pomoci zrychlit hlavně v dunách, kde umožňuje plynulejší jízdu pod plným plynem. V minulém ročníku jsme byli jediní v TOP 5, kdo jel na manuální řazení. Po zvažování všech plusů i minusů jsme se pro automat nakonec rozhodli," uvedl šéf týmu Big Shock Racing Martin Macík starší v tiskové zprávě.

Upravenou techniku jeho syn poprvé vyzkouší už ve druhé polovině června. "Aktuálně ladíme software převodovky pro náš motor," řekl Macík starší.

V sedlčanských dílnách pracují hned na třech kamionech. Tým připravuje nový speciál pro rok 2022 a zároveň upravuje i starší model značky Liaz. Šéf týmu jedná s několika zájemci, kteří by s ním rádi vyrazili na Dakar v lednu příštího roku.

Další ročník slavného závodu se stejně jako letos uskuteční v Saúdské Arábii a pořadatelé ve čtvrtek zveřejnili první část základních informací. "Zdá se, že první třetina závodu povede kamením a rychlými úseky. My věříme, že v další části závodu nás organizátoři pošlou do písku. Snad nemineme nejvyšší duny, které nás letos bavily nejvíc. Podle mapy to tak trochu vypadá, ale vše je zatím předběžné, konkrétní trasa ještě není potvrzená. Necháme se překvapit," uvedl Martin Macík mladší.

Trať by měla být zcela nová, oproti předešlému ročníku technicky náročnější a pomalejší. Konkrétní informace o jednotlivých etapách budou posádky dostávat až těsně před startem. Testovat se budou také elektronické itineráře.

"Je dobře, že roadbooky budeme dostávat těsně před startem, aby byly podmínky pro všechny týmy férovější. K elektronickým roadbookům mám spoustu technických otázek. Je to jen elektronika... Zatím si nedovedu představit, jak můžou spolehlivě fungovat v tak drsných podmínkách. Osobně jsem spíše fanouškem papírové verze," řekl navigátor František Tomášek.