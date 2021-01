Macík vyhrál na Dakaru podruhé etapu, i když dojížděl bez skla

Úla (Saúdská Arábie) - Pilot kamionu Iveco Martin Macík vyhrál podruhé za sebou etapu na Rallye Dakar. Po úterním triumfu ovládl i dnešní 10. dějství, v němž porazil druhého Dmitrije Sotnikova z Ruska o minutu a 40 sekund. V průběžném pořadí je Macík nadále pátý za Alešem Lopraisem, který dnes zajel s odstupem čtyř minut sedmý čas.

V kategorii automobilů se příliš nedařilo Martinu Prokopovi, skončil patnáctý a celkově klesl na 9. místo. Mezi motocyklisty se Martin Michek posunul na 12. místo. Josef Macháček i nadále vede hodnocení kategorie "lehkých" prototypů. Účastníci 43. ročníku Dakaru dnes absolvovali 583 km dlouhou trať, jejíž součástí bylo 342 km rychlostní zkoušky.

Automobilům i nadále celkově kraluje Francouz Stéphane Peterhansel, kamionům Sotnikov, novým lídrem kategorie motocyklů se stal Argentinec Kevin Benavides.

Macík se v úterý stal čtvrtým Čechem, který dokázal na Dakaru vyhrát etapu, a hned dokázal na životní výsledek navázat. Až na jednu výjimku byl nejrychlejší na všech kontrolních bodech. Odstup od průběžně čtvrtého Lopraise a třetího Airata Mardějeva z Ruska ale výrazněji nesnížil. Od krajana jej dělí 15 minut, na ruského soupeře jich ztrácí 33.

"Dnes to byl doslova fičák, od začátku až do konce," řekl Macík. "Otvírali jsme etapu a bylo to zajímavé. Žádné velké chyby jsme nedělali, pár menších tam bylo, ale hlavně proto, že jsme jeli první," podotkl pilot týmu Big Shock! Racing.

O úspěch jej nepřipravily ani komplikace s prasklým předním oknem. Do cíle rychlostní zkoušky dojel bez něj. "Posledních sto kilometrů jsme jeli bez okna. Trefili jsme větev, prasklo, ale zdálo se, že vydrží. Až najednou ruplo komplet a vyvalilo se na nás. Kluci ho museli vykopat za jízdy," řekl Macík. Posádka etapu dokončila v lyžařských brýlích. "Já je pak zase musel sundat, protože mě pod nimi tlačily moje původní, dioptrické," uvedl Macík.

Na úterní šesté místo nedokázal navázat Prokop, který tentokrát na nejrychlejšího Jazída Radžhího ze Saúdské Arábie ztratil 12:38 minuty. V průběžném pořadí jej předstihl Jihoafričan Giniel de Villiers, za nímž nyní zaostává o dvě minuty.

"Na to, že říkali, že nás čeká jednoduchá přejezdová etapa, tak to bylo šílené. Zase milion kamení, kterému jsem se snažil vyhnout, což se povedlo. Neměli jsme žádný defekt," řekl Prokop. Osobně se ale necítil dobře, což byl hlavní problém. "Blbě jsem spal, měl jsem nějaké noční můry a hlava mi nejela tak, jak bych potřeboval. Nestíhal jsme v rychlosti vyhýbat se kamenům, takže jsem tomu musel uzpůsobit tempo. Jinak by to nešlo, nemohl jsem jet naplno," přiznal pilot týmu Benzina Orlen.

Michek zajel třináctý čas a v průběžném pořadí se posunul na 12. místo. Na dnes nejrychlejšího Američana Rickyho Brabce český motokrosař ztratil 19 minut. "Hezká, rychlá a docela dost navigačně složitá etapa. Ze začátku jsem udělal dvě menší chyby, což mě stálo nějaké vteřinky a možná i minuty. Jsem rád, že jsem zdravý v cíli, a teď nás bude čekat nejdelší a nejnáročnější etapa, tak uvidíme," řekl Michek.

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group se chce v závěru pokusit zabojovat o první desítku. "Na Dakaru je reálné všechno, dokud neuvidíme cíl. Pojedu na maximum," uvedl Michek, jenž na průběžně desátého Slováka Štefana Svitka ztrácí 37 minut.

Michek poskočil v celkovém pořadí proto, že dosavadní lídr José Ignacio Cornejo z Chile havaroval na 252. kilometru rychlostní zkoušky, a přestože test se ztrátou dokončil, po lékařském vyšetření v cíli se čtvrtý muž loňského Dakaru rozhodl z rallye odstoupit.

Milan Engel zajel 20. čas a průběžně se posunul na 19. místo. "Organizátoři říkali, že to bude jednoduchá etapa, ale nebyla. Bylo to těžké na navigaci. I když jsem startoval vpředu, nebyla to pro mě zcela výhoda, ze začátku jsem hodně ztratil, pak jsem to musel dohánět. Hodně se prášilo. Písek minimální, žádné duny, jen řečiště a šotolina," řekl Engel, jenž chce v závěru udržet postavení v Top 20.

Nejlepší dílčí výsledek při premiérové účasti na slavné rallye si připsal Libor Podmol, který byl 25. a i on si v celkovém hodnocení mírně polepšil. David Pabiška se stále drží na čtvrtém místě v hodnocení kategorie Original by Motul pro jezdce bez asistence.

Rallye Dakar - 10. etapa

(Naúm - Úla, 583 km celkově/342 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Radžhí, Von Zitzewitz (Saúd. Ar., Něm./Toyota) 3:03:57, 2. N. Al-Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -2:04, 3. Peterhansel, Boulanger (Fr./Mini) -2:53, ...15. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -12:38, 36. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) -33:56, 40. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -37:14.

Průběžné pořadí: 1. Peterhansel, Boulanger 37:33:06, 2. N. Al-Attíja, Baumel -17:01, 3. Sainz, Cruz (Šp./Mini) -1:03:44, ...9. Prokop, Chytka -3:45:46, 43. Ouředníček, Křípal -21:40:40.

SSV: 1. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can-Am) 3:31:17.

Průběžné pořadí: 1. Lopéz, Latrach (Chile/Can-Am) 45:39:18.

Prototypy: 1. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can-Am) 3:31:17, ...24. Enge, Tošenovský -23:14, 27. Macháček, Vyoral (všichni ČR/Can-Am) -27:26.

Průběžné pořadí: 1. Lopéz, Latrach 45:39:18, ...13. Macháček, Vyoral -5:25:00, 34. Enge, Tošenovský -16:35:59.

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 3:12:33, 2. Barreda (Šp./Honda) -3:15, 3. K. Benavides (Arg./Honda) -5:11, ...13. Michek -19:08, 20. Engel (oba ČR/KTM) -32:52, 25. Podmol (ČR/Husqvarna) -54:14, 32. J. Brabec -1:05:36, 34. Krejčí -1:11:05, 38. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:17:38, 46. Lhotský (ČR/Husqvarna) -1:31:53.

Průběžné pořadí: 1. K. Benavides 40:20:08, 2. R. Brabec -51, 3. Sunderland (Brit./KTM) -10:36, ...12. Michek -1:53:32, 19. Engel -5:12:10, 31. Pabiška -9:42:10, 33. Podmol -10:00:49, 43. Lhotský -7:45:40.

Čtyřkolky: 1. Copetti (It./Yamaha) 4:18:47, ...8. Kubiena (ČR/Yamaha) - 26:35.

Průběžné pořadí: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 50:56:43, ...7. Kubiena -6:54:25.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 3:13:02, 2. Sotnikov -1:40, 3. Mardějev (oba Rus./Kamaz) -3:16, ...7. Loprais (ČR/Praga) -4:00, 9. Valtr st. (ČR/Iveco) -11:45, 16. Šoltys -1:02:04, 18. Tomeček (oba ČR/Tatra) -1:21:40.

Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 40:57:31, 2. Šibalov (Rus./Kamaz) -47:22, 3. Mardějev -1:14:41, 4. Loprais -1:35:35, 5. Macík -1:47:29, ...10. Šoltys -4:55:54, 12. Valtr st. -7:55:39, 17. Tomeček -29:14:26.

Klasik (jízda pravidelnosti): 1. Harichoury, Fertin, Correia (Fr./Renault) 129 bodů, ...21. Klymčiw, Vlček (ČR/Škoda) 38.325.

Průběžné pořadí: 1. Douton, Etienne (Fr./Buggy) 886 ...16. Klymčiw, Vlček 85.281.