Macík vyhrál na Dakaru etapu, chce ale útočit dále

Naúm (Saúdská Arábie) - Martin Macík se dnes stal čtvrtým českým jezdcem, který dokázal na Rallye Dakar vyhrát etapu. Jednatřicetiletý pilot kamionu Iveco debutoval na slavném závodě již v roce 2013, kdy navigoval Vlastimila Vildmana. O dva roky později sám usedl za volant a zapsal se do historie jako nejmladší řidič. A dnes se dočkal vytouženého triumfu.

"Devět let to trvalo a konečně to vypadá na první etapové vítězství," radoval se Macík, který navázal na Karla Lopraise, Aleše Lopraise a Martina Kolomého. Pilot týmu Big Shock! Racing měl k dílčímu triumfu na Dakaru nakročeno již v páté etapě, kdy byl na několika kontrolních bodech nejrychlejší, ale po technických problémech v závěru skončil devátý.

"Každopádně to dneska bylo náročné, dlouho jsem se tak nezapotil. Ale zahřálo to u srdce a ukázali jsme, že rychlost máme," uvedl Macík, jenž se průběžně drží na pátém místě. A tuto pozici chce ještě vylepšit.

"Zatím není z čeho se radovat. Částečné vítězství v etapě ano, ale to pro nás není nic důležitého. Pro nás jsou teď důležité časy. Musíme bojovat, máme ještě tři etapy před sebou," podotkl Macík. Odstup od čtvrtého Aleše Lopraise dokázal stáhnout jen o necelé čtyři minuty a v průběžném pořadí na něj ztrácí ještě téměř 19 minut.

Letošní ročník Rallye Dakar končí v pátek, závodníky tak čekají ještě tři etapy. Macík věří, že se mu podaří Lopraise předstihnout a rád by zaútočil i na třetího Rusa Airata Mardějeva, na kterého ztrácí 36 minut. Uvědomuje si ale, že stát se může cokoliv.

"Ego ve zdravém formátu je na Dakaru důležité. Bez něj se nemůžeš postavit na start. Musíš si od začátku věřit, že to zvládneš. Já si musím být jistý v řízení. František v navigaci. Když se na trati cokoliv stane, David musí mít koule říci, jak to vyřešíme," uvedl Macík a poukázal na další členy posádky Františka Tomáška a Davida Švandu.

Zdravé sebevědomí musí být pod kontrolou. "Když si začneš myslet, že jsi mistr světa amoleta, je zle. Bude tě to omezovat. Přeceníš se a někam to pošleš nebo nezvládneš situaci, když se zrovna nedaří. Na Dakaru musíš umět pracovat s tím, co právě máš," dodal Macík.