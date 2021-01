Macík vyhrál na Dakaru etapu a je čtvrtý, Prokop 9. a Michek 10.

Džidda (Saúdská Arábie) - Martin Macík vyhrál potřetí na letošní Rallye Dakar etapu a po triumfu v závěrečném dějství 43. ročníku slavné soutěže skončil v konečném pořadí kamionů čtvrtý před Alešem Lopraisem. V kategorii automobilů byl devátý Martin Prokop, mezi motocyklisty vyrovnal Martin Michek 10. místem historické české maximum. Josef Macháček vyhrál menší kategorii lehkých prototypů.

Rekordní sbírku rozšířil Francouz Stéphane Peterhansel, který vyhrál Dakar počtrnácté. K šesti titulům na motocyklu přidal pětapadesátiletý závodník osmý triumf v automobilech. Vítězem kategorie motocyklů se stal Kevin Benavides z Argentiny, mezi kamiony byl nejrychlejší Rus Dmitrij Sotnikov.

Macík vyhrál už 9. a 10. etapu, na závěr porazil druhého Sotnikova na 225 km dlouhé rychlostní zkoušce o čtyři sekundy. Loprais byl s odstupem osmi minut a 25 sekund sedmý. "Dakar je u konce a my máme třetí etapové vítězství. Poslední etapa nebyla zadarmo. Na začátku byly těžké duny, které jsme prodávali, protože jsme se báli, že zničíme spojovačku. Nakonec je z toho ale vítězství a hattrick, což nevím, kolik lidí na Dakaru má," řekl Macík.

Pilot týmu Big Shock! Racing vyrovnal životním umístěním nejlepší výsledek svého otce Martina Macíka staršího, který se nyní podílí na stavbě kamionu a řídí sedlčanský tým. "Minimálně jsme ukázali, že rychlost máme. Příští rok tady budeme znovu a budeme chtít opět bojovat mezi nejlepšími. Je fajn, že jsme dotáhli otce, ale chceme bednu," řekl Macík.

Mezi automobily byl na závěr nejrychlejší obhájce prvenství Carlos Sainz ze Španělska, třetí Peterhansel ale bez větších problémů uhájil vedení. Druhého Násira Al Attíju z Kataru zkušený Francouz porazil celkově o téměř 15 minut a při dvaatřicátém startu na legendární rallye se po čtyřech letech dočkal dalšího vítězství. Prokop dnes zaostal za Sainzem o 13 minut a 26 sekund.

"Jsme šťastní, že jsme v cíli, ale dnes se nám to úplně nepovedlo. Chtěli jsme bojovat o osmé místo, ale udělali jsme dvě špatná rozhodnutí a ztratili jsme nějaký čas, což tak prostě je. Když se snažíme, tak nervy jsou a chyby se dělají," řekl Prokop, jenž se chtěl ještě snažit předstihnout Jihoafričana Giniela de Villierse, na kterého před dneškem ztrácel necelých šest minut. "Jsme ale tady, je to lepší než loni a je vidět, že máme na zajímavé výsledky. Něco jsme ukázali a doufám, že do budoucna ještě předvedeme," dodal pilot týmu Benzina Orlen.

Michek se krátce po skončení závěrečné etapy radoval dokonce z 9. místa, ale po dodatečné penalizaci za neprojetí jednoho kontrolního bodu dvaatřicetiletý motokrosař o pozici klesl. Původně mu k posunu o místo výše pomohly technické problémy Francouze Adriena van Beverena, který byl průběžně osmý. Po dvacetiminutovém trestu jej ale předstihl Rakušan Matthias Walkner.

"Nevím, kde jsem kontrolní bod minul, protože všechno vypadalo OK. Ale pořád je to krásný výsledek a děkuji všem, kteří mi fandili. Jsem v Top 10," řekl Michek. Jezdec týmu Orion Moto Racing Group startoval na Dakaru podruhé, loni obsadil 23. místo a mezi nováčky skončil třetí. O lepší výsledek jej připravily problémy v závěru, kdy mu došel benzin a výrazně ztratil.

Do první dvacítky se prosadil i Milan Engel, který skončil celkově osmnáctý a při sedmé dakarské účasti jen o tři místa zaostal za maximem z roku 2019. "Vysněný místo je dostat se pod patnáctku. Ale jsem šťastný i za to osmnácté a hlavně, že jsem to dojel do cíle. Viděl jsem tady hodně nehod a hodně mechanických poruch. Ty se nevyhnuly ani mně. Měl jsem ale štěstí, že jsem se dostal do cíle, a můžu slavit s klukama," řekl Engel.

Velké štěstí měl v závěru Libor Podmol, který v poslední etapě po pádu poškodil přední kolo a nebyl schopný pokračovat. Zachránil jej ale Roman Krejčí, který jel mimo hlavní soutěž a startoval za ním. "Půjčil mi jeho přední kolo a hlavně díky němu jsem dojel dnes do cíle. Myslel jsem si, že už to nedám, ale zachránil mě kámoš v nouzi," ocenil Podmol krajana. Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu obsadil při dakarské premiéře celkově 31. místo.

Premiérový triumf na slavném závodě si při pátém startu připsal tovární jezdec Hondy Kevin Benavides, který dnes zajel druhý čas. Druhý skončil jeho týmový kolega a vítěz poslední etapy Ricky Brabec z USA, jenž na závěr předstihl Brita Sama Sunderlanda. Obhájce prvenství dnes na nejvýše postaveného jezdce KTM dokázal "najet" třináct minut.

V kategorii čtyřkolek obsadil konečné 5. místo Tomáš Kubiena, který při páté účasti na Dakaru poprvé dojel do cíle. V závěrečné etapě byl čtvrtý. Celkové prvenství vybojoval Argentinec Manuel Andujar.