Macík slaví na Rallye Dakar další triumf, do čela se vrátil Loprais

Háil (Saúdská Arábie) - Pilot kamionu Iveco Martin Macík vyhrál čtvrtou etapu na Rallye Dakar a včetně prologu vybojoval už čtvrtý triumf v tomto ročníku slavné soutěže. Do průběžného vedení se vrátil Aleš Loprais, Jaroslav Valtr klesl z prvního místa na třetí. Martin Prokop zajel mezi automobilovými jezdci 17. čas a podle předběžných výsledků se posunul na devátou pozici celkového pořadí. Motocyklista Martin Michek byl v etapě se startem a cílem v Háilu čtrnáctý a stejné umístění mu patří celkově. V soutěži po nehodě končí automobilový jezdec Karel Trněný.

Den poté, co organizátoři museli zkrátit etapu kvůli špatnému počasí, dnes účastníci rallye absolvovali celou naplánovanou porci 425 kilometrů rychlostní zkoušky. Po dvou dnech na kamenech se trasa vrátila na písek do dun.

Macík se zpočátku přetahoval o vedení s nizozemskými soupeři a Lopraisem, ale v závěru všem odskočil a zvítězil s bezmála devítiminutovým náskokem před Mitchelem van den Brinkem. "Sakra, to bylo drsný, od začátku do konce. Samý písky, nahoru dolů, potom pár rychlých úseků. Hned na začátku jsme si skočili při takovým výjezdu... jak jsem dopadli, deset tun do protisvahu, ulomili jsme obě přední pera," líčil Macík ve videovzkazu na facebooku. "Truck jsme dneska úplně nepošetřili, ale vypadá docela dobře na to, jaký jsme měli strach," připojil mechanik posádky David Švanda.

Loprais, který v úterý přišel o průběžné vedení vinou dodatečné penalizace, ztratil na třetí pozici i vinou defektu zadního kola po nárazu na kámen další zhruba půlminutu, ale stačilo mu to k předstižení Valtra. "S ohledem na včerejší penalizaci jsme startovali vzadu, proto jsme se v prvním dunovém poli a ve velbloudí trávě probojovávali dopředu. Přetížení bylo chvílemi obrovské, jak jsme pořád jeli nahoru a dolů. Místy jsme byli víc ve vzduchu než na zemi," popsal dění v etapě Loprais. "Celkově to byla výživná etapa, která dost bolela, ale přinesla své ovoce," dodal.

Dosavadní lídr byl tentokrát o více než půlhodinu pomalejší. Na jeho ztrátě se podepsaly potíže s vyjížděním dun a poté technické problémy. "Hodně jsme museli duny i objíždět, protože jsme nestíhali výkonově. Sotva se nám začalo dařit, dostali jsme defekt a ve finále nám upadly oba kabinové tlumiče. Jeli jsme přes 200 kilometrů bez tlumičů, takže jsme vyřízení a umlácení. Máme toho dneska plný zuby," uvedl v nahrávce pro média Valtr, jehož v celkové klasifikaci předstihl i Nizozemec Martin van den Brink.

Macík stále dotahuje ztrátu z pondělí etapy, při níž ho postihly technické problémy, ale posunul se z pátého místa na čtvrté. Z průběžné třetí pozice se totiž propadl další nizozemský pilot Janus van Kasteren. Macíka dělí od třetího Valtra 11 minut a 20 sekund, za Lopraisem zaostává o 39:37.

V kategorii automobilů zajel nejrychlejší čas devítinásobný mistr světa WRC Sébastien Loeb z Francie. Čtvrtý skončil katarský obhájce prvenství Násir Attíja a zvýšil průběžné vedení na více než 18 minut.

Na Loeba, jenž dnes porazil o pouhých 13 sekund rekordmana Stéphanea Peterhansela, ztratil Prokop 41:39 minuty. Celkově si polepšil o jednu příčku na devátou pozici, na lídra ztrácí hodinu a čtvrt, ale po dojezdu nebyl spokojený.

"Ta ztráta (v etapě) je obří. Jsme spíš frustrovaní, protože jsme od začátku věděli, že to nebude dneska dobrý. Mokrý písek má obrovský odpor a k tomu vysoká nadmořská výška... to je (pro nás) strašná kombinace," líčil Prokop na facebooku. "Tahle oblast nesvědčí našemu konceptu. Potřebujeme to tady projet, poztrácet co nejmíň a jet pryč. Ještě jsme si to maličko zhoršili, protože jsme neodhadli tlak v gumách a nebyli jsme schopni vyjet obrovské pískové výjezdy, museli jsme se vracet, objíždět to. Tam jsme poztráceli fakt moc," litoval Prokop.

Úsměv na tváři mu pak alespoň vyvolalo ocenění za čin fair play. Obdržel jej za pomoc Loebovi, který po projetí cílem etapy nemohl pokračovat s porouchaným vozem v jízdě. "Přímo z cíle etapy jsme ho (na laně) dotáhli až na plachtu do bivaku. A na tuhle poslední jízdu jsme si dokonce vyměnili navigátory, abychom se ke klukům z Bahrain Raid Xtreme po bivaku promotali," napsal Prokop.

Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Španěl Joan Barreda a připsal si 29. etapové vítězství na Dakaru. Celkovým lídrem je s náskokem tří a půl minuty dnes osmý Daniel Sanders z Austrálie. Nejlepší český účastník Michek dojel do cíle se ztrátou osmnácti minut a posunul se o tři místa na 14. pozici s hodinovým odstupem za Sandersem.

"Čtrnácté místo je bomba. Bylo méně kamenů, což je super. Jenže nás pustili do písku s velbloudí trávou, která neuhýbá, takže to bylo 425 kilometrů cvičení s motorkou," popsal Michek na sociálních sítích. "Mezi první polovinou a druhou jsme měli přejezd do tankovačky, neutralizaci na 55 minut. Pomáhal jsem za lanem továrnímu jezdci Francu Caimimu, aby mu vyšel benzín. Potkal jsem ještě Štefana Svitka, také jemu jsem dovezl kanystr s palivem. Naštěstí se to obešlo bez nějakých minut navíc pro všechny, jsem rád, že jsem mohl pomoct," dodal.

Trněný po nehodě ve 4. etapě předčasně končí na Rallye Dakar

Automobilový jezdec Karel Trněný předčasně končí na Rallye Dakar. Premiérovou účast zkušeného pilota klasické rallye v kategorii automobilů ukončila dnešní nehoda, po které musel navigátor Milan Horyl na lékařské vyšetření.

"Čtvrtá etapa nám bohužel vystavila stopku. Asi po padesáti odjetých kilometrech došlo k ostřejšímu doskoku na předek auta, Mazel (auto) to vydržel, ale následně po pár kilometrech museli zastavit skrze bolesti v zádech Milana," uvedli zástupci týmu Workoutland Racing na facebooku.

Horyl byl převezen do nemocnice, kde podstoupil vyšetření. "Nyní je už zpátky v bivaku, je v pořádku, ale posádka nemůže pokračovat. Navíc se u Mazla nepodařilo vyřešit technické problémy a v dunách by bylo nemožné pokračovat," doplnil tým.

Trněný startující s vozem Ford F150 Raptor byl po třetí etapě rallye na 136. v absolutním pořadí automobilů.

Rallye Dakar - Háil (573 km celkově/425 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 4:11:34, 2. Peterhansel, Boulanger (Fr.Audi) -13, 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi) -1:50, ...17. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -41:39.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 16:34:13, 2. Rádžhí, Von Zitzewitz (Saúd. Ar., Něm./Toyota) -18:18, 3. Peterhansel, Boulanger -18:52, ...9. Prokop, Chytka -1:14:43.

SSV (buggy): 1. E. Goczal, Mena (Pol., Šp./Can-Am) 5:18:41.

Průběžné pořadí: 1. Luppi de Oliveira, Justo (Braz./Can-Am) 20:05:55.

Lehké prototypy: 1. Guthrie, Walch (USA/T3M) 5:01:55, ...16. Macháček, Schovánek (ČR/Can-Am) -1:32:12.

Průběžné pořadí: 1. Guthrie, Walch 18:59:47, ...12. Macháček, Schovánek -3:39:18.

Motocykly: 1. Barreda (Šp./Honda) 4:28:16, 2. Quintanilla (Chile/Honda) -16, 3. Howes (USA/Husqvarna) -1:05, ...14. Michek -17:56, 28. Engel -47:47, 33. J. Brabec -55:54, 39. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:16:20.

Průběžné pořadí: 1. Sanders 18:40:03, 2. Howes -3:33, 3. K. Benavides (Arg./KTM) -4:05, ...14. Michek -1:00:08, 30. Engel -3:08:21, 37. J. Brabec -3:41:27, 45. Pabiška -5:07:55.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 5:52:17, ...14. Tůma (ČR/Yamaha) -2:39:19.

Průběžné pořadí: 1. Giroud 22:49:35, ...13. Tůma -6:29:07.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 5:10:23, 2. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) -8:50, 3. Loprais (ČR/Praga) -9:22, ...5. Šoltys -28:05, 8. Valtr -43:24, 12. Vrátný (všichni ČR/Tatra) -41:24:44.

Průběžné pořadí: 1. Loprais 19:29:21, 2. Martin Van den Brink (Niz./Iveco) -27:22, 3. Valtr -28:17, 4. Macík -39:37, ...7. Šoltys -2:07:41, 13. Vrátný -5:03:31.