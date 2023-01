Macík si na Dakaru připsal třetí etapový triumf, Prokop se posunul na 7. místo

Rijád (Saúdská Arábie) - Pilot kamionu Iveco Martin Macík si připsal třetí etapové vítězství na Rallye Dakar a spolu s prologem vybojoval už čtvrtý dílčí triumf v tomto ročníku. Po 8. etapě je v čele i nadále Aleš Loprais, který byl dnes třetí. V kategorii automobilů se Martin Prokop posunul na sedmé místo celkového pořadí. Dnes zajel čtrnáctý čas a za nejrychlejším Francouzem Sébastienem Loebem zaostal o 21:45 minuty. Motocyklista Martin Michek byl jedenáctý a po letošním nejlepším výsledku je i nadále v průběžném pořadí čtrnáctý.

Mezi automobily stále vede dnes druhý obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru. Beze změn nakonec zůstalo i čelo pořadí kategorie motocyklů, první je i přes dnešní patnáctiminutovou ztrátu Američan Skyler Howes. Etapu vyhrál Ross Branch z Botswany.

Prokop navázal na výkony z předešlých dnů a ve druhé části maratonské etapy, kdy měly posádky k dispozici jen časově omezenou pomoc mechaniků a v bivaku v Davadmí byli sami bez dalších členů týmů, se držel v druhé desítce pořadí.

O etapové vítězství bojovali Španěl Carlos Sainz s Loebem. Původně byl rychlejší Sainz, pětiminutová penalizace jej ale odsunula na třetí místo. Prokop v průběžném pořadí předstihl Briana Baragwanatha z Jihoafrické republiky.

"Dnes jsem od rána nebyl úplně nejostřejší tužka v penále, nějak jsem nebyl při smyslech a tempo tomu odpovídalo. Hlavní úkol byl ale dovézt auto do Rijádu," řekl Prokop na facebooku. "Potřebovali jsme dokončit první týden a jít si odpočinout, protože toho máme plné kecky. Jsme rádi, že teď sjedeme z hor a mokrého písku, a už snad pojedeme rychleji," dodal pilot týmu Orlen Benzina.

Macík mezi kamiony porazil druhého Nizozemce Mitchela van den Brinka o 59 sekund, třetí Loprais za krajanem zaostal o 3:34 minuty. V průběžném pořadí ale Loprais navýšil náskok na Martina van den Brinka na 16:17 minuty. Čtvrtý Macík ztrácí na třetího Nizozemce Januse van Kasterena už jen 47 sekund.

Motocyklisté se stejně jako závodníci na čtyřkolkách do slavné soutěže zapojili po dnu volna, v sobotu se totiž na rozdíl od ostatních pouze přesunuli do bivaku v Davadmí. Dnes je čekala rychlostní zkouška o délce 346 km.

Michek se v jejím průběhu držel ve druhé desítce, na čtrnáctém kontrolním bodě byl desátý, v cíli erzety si o místo pohoršil. Na nejrychlejšího Branche ztratil deset minut. První trojici v celkovém hodnocení dělí jen 73 sekund, Američan Mason Klein přišel o původně avizované vedení dvouminutovou penalizací.

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group Michek zajel nejlepší výsledek i přesto, že hned na začátku měl nepříjemné problémy. "Hned na devátém kilometru nebyla zaznamenána v roadbooku taková větší díra od vody. Takže jsem tam letěl, a to tak, že jsem dopadl do ostré protihrany. S motorkou jsem se zastavil. Šel jsem do komprese s nohama, docela dost. Až jsem je prošlápl. Celkem hodně mě bolí pravá noha," uvedl Michek na sociálních sítích.

Z kolize se nějakou dobu vzpamatovával. "Prvních padesát kilometrů jsem měl mžitky, trvalo, než jsem se z toho nějak vyfoukal. Poté jsme chytli dobré tempo, jedenácté místo je perfektní, skvělé. Jelo se mi dobře jak v dunách tak po pistách," řekl Michek ještě předtím, než se vydal na více než 400 km dlouhý přejezd do bivaku v Rijádu.

Výsledky Rallye Dakar

8. etapa: Davadmí - Rijád (823 km celkově/346 km rychlostní zkouška).

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 3:34:24, 2. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -2:11, 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi) -3:31, ...14. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -21:45.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel 31:02:58, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -1:03:46, 3. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota) -1:20:22, ...7. Prokop, Chytka -2:37:00.

Motocykly: 1. Branch (Botsw./Hero) 3:46:18, 2. Sanders (Austr./Gas Gas) -3:15, 3. Klein (USA/KTM) -3:33, ...11. Michek -10:02, 42. J. Brabec -1:06:26, 44. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:08:58.

Průběžné pořadí: 1. Howes (USA/Husqvarna) 30:33:16, 2. K. Benavides (Arg./KTM) -1:13, 3. Klein -1:13, ...14. Michek -1:10:50, 33. J. Brabec -5:40:51, 42. Pabiška -8:02:23.

Čtyřkolky: 1. Andújar (Arg./Yamaha) 4:56:05.

Průběžné pořadí: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 37:57:04.