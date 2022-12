Macík ovládl prolog Rallye Dakar, Prokop byl na úvod jedenáctý

Džidda - Pilot kamionu Iveco Martin Macík ovládl prolog Rallye Dakar. Martin Šoltys byl s odstupem 13 sekund čtvrtý, Aleš Loprais vstoupil do slavného závodu šestým časem. V kategorii automobilů obsadil Martin Prokop dělené 11. místo, nejlepším z českých motocyklistů byl na úvod v Saúdské Arábii dvacátý Martin Michek.

V čele jsou Švéd Mattias Ekström s audi a tovární jezdec KTM Toby Price z Austrálie. Oba ale vyhráli jen s náskokem jedné sekundy na Sébastiena Loeba z Francie, respektive Australana Daniela Sanderse.

Třiatřicetiletý Macík zvládl třináct kilometrů dlouhou trasu v čase 9:43 a druhého Mitchela van den Brinka z Nizozemska porazil o pět sekund.

Prokop zaostal za Ekströmem o 22 sekund. Za pilotem Audi skončil druhý muž minulého ročníku Loeb, třetí byl jeho krajan a čtrnáctinásobný šampion Stéphane Peterhansel.

"Nebylo to špatné, ale uvidíme, jak to dopadne výsledkově. Doufám, že budeme za elitní desítkou, abychom v neděli nestartovali mezi prvními auty," řekl Prokop krátce po dojetí do cíle. A přání se mu vyplnilo.

Michek dojel do cíle na břehu Rudého moře zhruba 200 km od Džiddy se ztrátou 23 sekund za nejrychlejším Pricem, který rallye v minulosti již dvakrát vyhrál.

"Prolog jsem si užil, byl rychlý. Dvacáté místo není rozhodně špatným začátkem, tady bych se chtěl určitě pohybovat, nejlépe ještě výše," řekl Michek. Jeho týmový kolega Milan Engel byl 47., Jan Brabec 51., David Pabiška 60. a Libor Podmol 77.

Mezi čtyřkolkami byl Zdeněk Tůma na úvod 15., Josef Macháček v kategorii lehkých prototypů šestnáctý.

Rallye Dakar - prolog: bivak "Sea Camp" (13 km): Automobily: 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Audi) 8:00, 2. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -1, 3. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi) -11, ...11. Prokop, Chytka -22 (ČR/Ford), 21. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -44, 45. Trněný, Horyl (ČR/Ford) -1:34. SSV (buggy): 1. Baciuška, Vidal (Lit., Šp./Can-Am) 9:06. Lehké prototypy: 1. Gutiérrezová, Moreno (Šp./Can-Am) 8:49, ...16. Macháček, Schovánek (ČR/Can-Am) -32. Motocykly: 1. Price (Austr./KTM) 8:22, 2. Sanders (Austr./GasGas) -1, 3. Branch (Botsw./Hero) -9, ...20. Michek -23, 47. Engel -53, 51. Brabec -58, 60. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:03, 77. Podmol (ČR/Husqvarna) -1:25. Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr,./Yamaha) 8:50, ...15. Tůma (ČR/Yamaha) -1:10. Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 9:43, 2. Van den Brink -5, 3. Van Kasteren (oba Niz./Iveco) -6, 4. Šoltys (ČR/Tatra) -14, ...6. Loprais (ČR/Praga) -16, 12. Valtr -43, 17. Vrátný -1:14, 38. Tomeček (všichni ČR/Tatra) -3:57.