Macík ovládl mezi kamiony první etapu Rallye Dakar, Loprais byl druhý

Džidda - Martin Macík s kamionem Iveco ovládl 1. etapu Rallye Dakar a navázal na triumf ze sobotního prologu. Druhý s odstupem bezmála šesti minut byl Aleš Loprais a dařilo se i dalším českým posádkám. Jaroslav Valtr skončil čtvrtý, Martin Šoltys pátý.

V kategorii motocyklů skončil Martin Michek dvacátý, Martin Prokop byl mezi automobily o dvě místa horší. Michek dojel v Saúdské Arábii s odstupem téměř 15 minut za nejrychlejším Američanem Rickym Brabcem, Prokop zaostal za prvním Carlosem Sainzem ze Španělska o 21 minut.

Tovární jezdec Hondy Brabec dnes porazil Kevina Benavidese z Argentiny a svého krajana Masona Kleina shodně o 44 sekund. V průběžném pořadí má vítěz z roku 2020 na druhého Benavidese náskok 19 sekund.

"Co pořadatelé slíbili, tak plní. Úvodní etapa byla fakt náročná. Prověřila jak techniku, tak nás po navigační stránce. Bylo tam navíc hodně speed limitů, takže jsme brzdili na třicítku, padesátku nebo devadesátku," uvedl Michek, jenž je dvacátý i průběžně.

Dvojnásobný dakarský šampion Sainz porazil druhého Sébastiena Loeba z Francie o 23 sekund, třetí byl Jazíd Rádžhí ze Saúdské Arábie. V celkovém hodnocení má Sainz na hvězdu světové rallye náskok deseti sekund. Prokop je dvaadvacátý.

"První půlka etapy byla dobrá, jelo se nám fajn. Po 40 kilometrech nám ale praskl výfuk a v autě byl hluk," uvedl Prokop. Poté ztratil kvůli defektu. "Dostali jsme se mezi auta, která byla za námi a užili jsme si jízdu v prachu. Ztratili jsme tempo a trochu jsme se zamotali," řekl Prokop. V závěru musel bojovat s problémy s plynovým pedálem.

Mezi kamiony potvrdil vydařený vstup do rallye Macík, jenž porazil druhého Lopraise o více než pět minut. Třetí byl Nizozemec Mitchel van den Brink, za kterým dojeli Valtr a Šoltys.

"Startovali jsme až ze 71. místa a vadily nám buggyny, které nám prášily, ale nakonec uhnuly, tak jsme mohli letět až do cíle. Byla to vypalovačka tři a tři čtvrtě hodiny a 367 kilometrů, což je průměrná rychlost skoro sto kilometrů," řekl Macík, jenž startoval jako první kamion a po dojetí do cíle neznal svůj celkový výsledek.

Závodníci absolvovali trať se 367 km měřeného úseku se startem i cílem v takzvaném Sea Campu na břehu Rudého moře zhruba 200 km od Džiddy.

"První část etapy vedla po kamenech a hornatých kopcích. Museli jsme se vyškrábat na kamenitý kopec a pak z něho sjet dolů. To bylo šílené. Jsem rád, že jsem v cíli a v bivaku a že motorka neutrpěla žádné škody," řekl Michek.