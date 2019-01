Praha - Chyba v páté etapě připravila Martina Macíka s liazem o šanci na dobrý výsledek na Rallye Dakar a svou sedmou účast na slavné soutěži proto nemohl hodnotit jako úspěch. Potěšilo jej ale, že jinak potvrdil své kvality a stabilně patřil mezi nejrychlejší jezdce v kategorii kamionů.

"Opět se potvrdilo, že každý start na Dakaru je jiný a nikdy nevymyslíte, co se vám stane," řekl Macík na dnešní tiskové konferenci. Devětadvacetiletý jezdec měl závod skvěle rozjetý a po 4. etapě byl mezi kamiony čtvrtý. "Pak jsem ale přehlédl asi pětimetrový skok, bohužel."

Po tvrdém nárazu ulomil pravé přední kolo a přestože se posádce týmu Big Shock Racing podařilo po několika hodinách kamion provizorně opravit, byla následně z rallye vyloučena. Macík totiž minul několik kontrolních bodů, protože s poničeným speciálem neriskoval jízdu do vysokých dun.

V rallye pokračoval mimo hlavní klasifikaci. V takzvaném "malém" Dakaru obsadil 2. místo, když nestačil jen na Argentince Orlando Terranovu s mini. "Nakonec jsme tak absolvovali kompletní Dakar," poukázal Macík na fakt, že havaroval v poslední etapě před dnem volna a nakonec tak nevynechal ani jeden soutěžní den.

I ve druhé části zajížděl časy srovnatelné se špičkou své kategorie. "Ukázali jsme, že máme rychlost na to, abychom byli mezi nejrychlejšími," těšilo Macíka, jenž loni skončil pátý. "Ukázalo se, že máme na špičku. Po letošku tomu opravdu věřím," podotkl navigátor František Tomášek.

Ani 2. místo v "malém" Dakaru ale nezměnilo Macíkův názor na nově zavedenou možnost vrátit se v druhé polovině rallye do závodu. "Pořád se mi to nelíbí. Je ale pravda, že to mohu brát pozitivně. Mohli jsme díky tomu předvádět to, co jsme předváděli. Chtěli jsme celému světu ukázat svou rychlost, což se nám, myslím, podařilo," řekl Macík, jenž v rallye pokračoval i kvůli velké podpoře fanoušků.

Letošní start byl pro něj i rozlučkou se stávajícím kamionem, který pojmenoval Franta. V dílnách týmu se již staví nový speciál. "Musím se přiznat, že to půjde těžko. Na Frantu jsem zvyklý, auto ovládám od A do Z. Je to ale tříleté auto a je čas ho vyměnit, protože by mohlo dojít k technickému problémů únavou materiálu. Nové auto už je na řadě," řekl Macík.

Nový speciál by měl být mnohem lepší. "Technicky to bude o level jinde, ale teď vám neřeknu, zda to bude k dobru. Jestli bude vše fungovat, technickou stránku má na starosti táta. Předpokládám ale, že ano," uvedl Macík. Nový kamion bude testovat a chce s ním absolvovat i tři přípravné závody. "Stavíme auto na další tři roky, takže bude záležet na tom, jak rychle vychytáme chyby. Neříkám, že s ním budeme na Dakaru schopni uspět hned první rok, ale druhý třetí už ano," dodal Macík.