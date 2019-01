Praha - Martin Macík bude na nadcházející Rallye Dakar obhajovat pozici výsledkově nejúspěšnějšího českého jezdce z předešlého ročníku. Devětadvacetiletý pilot kamionu Liaz skončil ve své kategorii na 5. místě, což je jeho dosavadní maximum. Macíkovým snem a cílem je stále překonat nejlepší umístění jeho otce, který byl v roce 2010 celkově čtvrtý.

"Samozřejmě, že chci opět dojet do cíle, ale jsme závodníci. Stejně jako Martin Prokop nebudeme říkat, že se chceme svézt. Pokusím se být co nejlepší. Určitě se chci prát v Top 10, a pokud se mi podaří jako v minulém ročníku zasáhnout do pětky, budu rád," řekl Macík.

Podmínky k tomu, aby uspěl, má podle svých slov ideální. "Auto, posádku i tým mám. Teď už je to jen na mně, jestli na to mám taky. Jedeme útočit na nejvyšší příčky a samozřejmě bych rád zlepšil mé minulé umístění," řekl člen týmu Big Shock Racing.

Macík si ale dobře uvědomuje, že k dobrému výsledku musí mít jezdec i štěstí. "Je to i o tom, jak pojedou ostatní. Kdo udělá chyby. Dakar je hodně o štěstí, což je kolikrát náročné na psychiku. Kolikrát si říkáte, že vy to stejně nerozhodnete," uvedl Macík, jenž se na start postaví s historicky nejnižším startovním číslem 504.

Pořadatelé nadcházejícího 41. ročníku rallye připravili pro závodníky trať, která povede jen v Peru a ze 70 procent by se mělo jet v písku a dunách. "Trať? Za mě super, nemám s tím problém. Osobně mě trošku mrzí, že tam není Bolívie, protože je vždy neuvěřitelně náročná a to mi vyhovuje. Peru se mi ale líbí, není jednoduché," uvedl Macík.

"Bude to neuvěřitelně náročné, i když je to "jen" 3000 závodních kilometrů. Super je, že nás čeká jen 2000 kilometrů přejezdů, ty nemá nikdo rád," doplnil rodák z Benešova, který se již několik dní v Jižní Americe aklimatizuje.

Macík stejně jako jeho otec závodí s kamionem Liaz, který si jeho tým sám upravuje a vylepšuje. "Máme lepší brzdy i výkonnější motor. Řekl bych, že až moc výkonný," poznamenal Macík, jenž pojede opět s navigátorem Františkem Tomáškem. Třetím členem posádky bude mechanik Lukáš Kalanka.