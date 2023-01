Macík byl na Rallye Dakar druhý, Prokop šestý, Michek jedenáctý

Dammám (Saúdská Arábie) - Martin Macík obsadil celkově druhé místo v Rallye Dakar v kategorii kamionů, vytvořil si nové osobní maximum a při jedenáctém startu na slavné soutěži se poprvé prosadil na pomyslné stupně vítězů. Automobilový jezdec Martin Prokop skončil šestý a vedle svého nejlepšího výsledku vyrovnal i české historické maximum z roku 2019. Mezi motocyklisty obsadil Martin Michek konečné 11. místo a jen jedna pozice ho dělila od nejlepšího výsledku z roku 2021.

V kategorii automobilů si páté vítězství připsal Násir Attíja z Kataru, motocyklistům kraloval po dramatické koncovce Argentinec Kevin Benavides, jenž navázal na dva roky starý triumf a v kamionech vyhrál Janus van Kasteren z Nizozemska.

"Jsem nadšení a teď budeme slavit," radoval se Macíkův navigátor František Tomášek na týmových sociálních sítích. "A přivezeme středního Beduína po dlouhé době do České republiky," doplnil jej mechanik David Švanda. O poslední české umístění mezi trojicí nejlepších ve vypsaných hlavních kategoriích se postaral v roce 2007 Aleš Loprais, který byl třetí rovněž mezi kamiony.

V závěrečné 14. etapě soutěže čekala na účastníky 136 km dlouhá rychlostní zkouška a přesun do cílového města Dammám. Prokop po technických problémech v sobotním předposledním dějství startoval dnes až jako osmnáctý a za nejrychlejším Francouzem Guerlainem Chicheritem zaostal o 7:12 minuty.

V etapovém pořadí byl čtyřicetiletý český jezdec čtrnáctý. Šesté místo v konečném hodnocení ale bez problémů uhájil, sedmý Argentinec Juan Cruz Yacopini za ním zaostal o více než 46 minut. Při osmém startu na Dakaru se Prokop potřetí prosadil do první desítky.

"Jsme v cíli, šestka je potvrzená, což je úžasné," řekl Prokop na facebooku. "Byl to dlouhý Dakar, nejdelší v Saúdské Arábii a rozhodně nejtěžší. Etapy byly krásně namixované a žádná z nich nebyla jednoduchá. Super zážitek," uvedl jezdec týmu Orlen Benzina.

Klíčem k úspěchu bylo podle Prokopa, že úspěšně zvládli náročnou druhou etapu, kde řada favoritů chybovala. "My ne a dostali jsme se do první desítky, kterou jsme drželi. Poté jsme ve velké nadmořské výšce psychicky ustáli, že jsme hodně ztráceli, s čímž jsme nemohli nic dělat. Třetím důležitým bodem bylo, že jsme se v předposlední etapě, kdy se nám rozbil diferenciál, nevzdali a dovezli auto do cíle," řekl Prokop a ocenil výkon navigátora Viktora Chytky i všech týmových mechaniků.

Za vítězstvím mířil od počátku Attíja, který se dostal do průběžného vedení ve třetí etapě a první místo už neopustil. Pátým triumfem v kategorii se odpoutal v historických tabulkách od Ariho Vatanena z Finska, více prvenství má pouze Francouz Stéphane Peterhansel (8).

Druhého Sébastiena Loeba z Francie Attíja porazil o téměř 81 minut, třetí skončil Brazilec Lucas Moraes. Devítinásobný mistr světa v klasické rallye Loeb skončil druhý při sedmém startu již potřetí.

Michek zajel na závěr jedenáctý čas, za nejrychlejším Benavidesem zaostal o 7:27 minuty. Celkové jedenácté místo bezpečně uhájil před Slovákem Štefanem Svitkem a byl nejlepším pilotem bez podpory továrního týmu na 45. ročníku slavné soutěže.

"Dakar pro nás skončil skvělým výsledkem, tento ročník byl opravdu velmi tvrdý. Tahal jsem, co to šlo. Jsem blázen, protože občas jsem šel v některých situacích do risku, po hlavě. Jsem fakt rád, že jsem to přežil a dostal se do cíle," radoval se Michek. "Jedenácté místo je krásné, byli jsme desátí, nyní jedenáctí. Výsledky na motorkách v této kategorie máme úžasné, je to něco výjimečného," dodal člen týmu Orion Moto Racing Group.

Benavides do posledního dne vstupoval jako druhý muž pořadí. Tovární jezdec KTM ale dokázal porazit týmového kolegu Tobyho Price z Austrálie o 55 sekund a celkově vyhrál o 43. Třetí skončil další Skyler Howes.

Do cíle dojeli i další dva čeští motocyklisté. Celkové 31. místo obsadil Jan Brabec, který si při šestém startu připsal druhý nejlepší výsledek. David Pabiška byl v absolutním pořadí 36., v kategorii Original by Motul vypsané pro jezdce bez asistence skončil čtvrtý.

Mezi kamiony byl dnes blízko premiérovému etapovému vítězství Jaroslav Valtr, po dvouminutové penalizaci ale skončil třetí. Nejrychlejší čas zajel Litevec Vaidotas Paškevičius hájící barvy českého týmu Fesh Fesh. Macík dostal také penalizaci a byl šestý. "Chtěl jsem etapu vyhrát, ale kluci v posádce nechtěli riskovat. Jelo se na bahně a pořád jsme se klouzali," podotkl s úsměvem Macík.

Premiérový triumf na Dakaru si připsal Janus van Kasteren z Nizozemska, za kterým Macík v barvách týmu MM Technology zaostal o 1:14:34 hodiny. Třetí skončí další Nizozemec Martin van den Brink před svým synem Mitchelem, Valtr obsadil páté místo.

Letošní ročník Dakaru v kategorii kamionů ovlivnila neúčast ruského továrního týmu Kamaz v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu. Jeho piloti v minulých letech opanovali přední pozice, vyhráli předešlých šest ročníků rallye a osmnáct od roku 2000.

Rallye Dakar - závěrečná 14. etapa: Hufuf - Dammám (416 km celkově/136 km rychlostní zkouška): Automobily: 1. Chicherit, Winocq (Fr./Prodrive) 1:09:24, 2. Ekström, Bergkvist (Švéd./Audi) -1:36, 3. Halpern, Graue (Arg./Mini) -1:53, ...12. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -7:12. Konečné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 45:03:15, 2. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -1:20:49, 3. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota) -1:38:31, ...6. Prokop, Chytka -3:40:44. SSV (buggy): 1. Sanchéz, Moreno (Šp./Can-Am) 1:21:54. Konečné pořadí: 1. E. Goczal, Mena (Pol., Šp./Can-Am) 53:10:14. Lehké prototypy: 1. Gutiérrezová, Moreno (Šp./Can-Am) 1:18:01, ...25. Macháček, Schovánek (ČR/Can-Am) -16:34. Konečné pořadí: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am) 51:55:53, ...11. Macháček, Schovánek -10:06:01. Motocykly: 1. K. Benavides (Arg./KTM) 1:15:17, 2. Price (Austr./KTM) -55, 3. Quintanilla (Chile/Honda) -3:15, ...11. Michek -7:27, 35. Brabec -23:49, 49. Pabiška (všichni ČR/KTM) -30:58. Konečné pořadí: 1. K. Benavides 44:27:20, 2. Price -43, 3. Howes (USA/Husqvarna) -5:04, ...11. Michek -1:42:24, 31. Brabec -8:35:58, 36. Pabiška -11:17:36. Origina by Motul (bez asistence): Konečné pořadí: 1. Moore (JAR/Husqvarna) 52:24:42, ...4. Pabiška -3:20:14. Čtyřkolky: 1. Kancius (Lit./Yamaha) 1:36:16. Konečné pořadí: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 56:44:30. Kamiony: 1. Paškevičius (Lit./Tatra) 1:18:34, 2. Mitchel van den Brink (Niz./Iveco) -7, 3. Valtr (ČR/Tatra) -1:46, ...6. Macík (ČR/Iveco) -3:53, 9. Vrátný -12:33, 10. Šoltys (oba ČR/Tatra) -13:22. Konečné pořadí: 1. J. van Kasteren (Niz./Iveco) 54:03:33, 2. Macík -1:14:34, 3. Martin van den Brink (Niz./Iveco) -2:40:22, ...5. Valtr -5:06:09, 6. Šoltys -9:08:43, 9. Vrátný -14:23:52. Klasik - konečné pořadí: 1. Morera, Rubaová (Šp./Toyota) 428 trestných bodů, ...37. Martinec, Zubor (ČR/Toyota Land Cruiser) 13.043, 51. Roučková, Kopřiva (ČR/Suzuki Samurai) 32.831, 55. Klymčiw, Conger (ČR, USA/Škoda 130 LR) 43.322, 58. Vávra, Vála (ČR/Nissan Patrol) 53.685.