Plzeň - K dvoubodové výhře hokejistů Sparty na ledě Plzně v dnešním utkání 3. kola extraligy výrazně přispěl svým výkonem gólman Matěj Machovský, který dokázal zastavit 44 střel Indiánů. Bojovný souboj pro něj měl speciální příchuť, neboť na západě Čech odchytal čtyři extraligové ročníky.

"Ty čtyři sezony v Plzni byly super a vděčím jí za to, že vůbec hraju profi hokej, když mi ve dvaceti letech dali šanci a věřili mi. Jsem rád, že jsem tady byl, určitě to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem kdy udělal," uvedl pětadvacetiletý opavský rodák.

"Když jedete na druhou stranu při rozbruslení, je to trošku zvláštní. Ale nechtěl jsem se tím nechat znervóznět. Myslím si, že jsem to zvládl dobře a diváci mě taky ušetřili," popisoval své pocity z prvního startu na západě Čech v barvách soupeře.

Návrat do známého prostředí mu zpříjemnil zisk dvou bodů z bojovného utkání. "Někdy to prostě vypadá škaredě, ale i takové zápasy musíme vyhrávat. Jsem rád, že jsme to dneska urvali, protože když budeme vozit body z venku, myslím si, že to bude dobré," řekl brankář se zkušenostmi ze zámořských juniorských a nižších soutěží.

"Bylo hodně práce. Plzeň má vyrovnaný kádr. Dobře jim chytá gólman. Doma hrají aktivně a věří si. My jsme to dobře ustáli a zaslouženě jsme vyhráli," dodal k průběhu utkání, v němž mu třikrát pomohla při plzeňských střelách branková konstrukce.

"Já říkám, že dobrý gólman vždycky potřebuje trochu štěstí, aby zápas zvládl. Musím říct, že jsem ho dnes měl dost. Kluci pak dali v prodloužení vítězný gól a odjíždíme spokojení," radovala se nová sparťanská jednička.