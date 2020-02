Machovského jsem nechtěl trefit, ujistil hradecký hrdina Klíma

Praha - Nejvydařenější zápas v dosavadní extraligové kariéře dnes odehrál útočník Hradce Králové Kevin Klíma. Dvaadvacetiletý hráč se dvěma góly a asistencí výrazně podepsal pod výhru Mountfieldu na ledě Sparty, za kterou ještě na začátku sezony nastupoval. Zároveň ale taky svým atakem vyřadil ze hry brankářskou jedničku domácích Matěje Machovského.

"První třetina nebyla dobrá, ale potom se to rozjelo. Hráli jsme jako tým, agresivně a začalo se nám dařit," řekl Klíma po utkání, které Hradec Králové vyhrál 3:2. "Na začátku jsme ztráceli puky na modré a dělali jsme blbosti," přiznal.

Klíma se v utkání poprvé výrazně připomněl v 30. minutě, kdy v přesilovce projel celé hřiště a překonal Machovského. "Štěpán Lukeš nahrál puk do rohu a viděl jsem, že jejich útočník je trošku za mnou, tak jsem do toho kopnul. Měl jsem prostor a rychlost, tak jsem to zkusil," popsal svou krásnou trefu. "Gól nás povzbudil a trošku dostal do zápasu," uvedl.

Syn bývalého vynikajícího českého útočníka Petra Klímy byl i aktérem nepříjemné situace, když v závěru druhé třetiny najel do Machovského, který poté musel střídat.

"Neviděl jsem video, ale cítil jsem, že mě někdo strčil. Jasný, že jsem nechtěl. Nikdy bych nic takového naschvál neudělal. S Matějem se kamarádím," zdůraznil Klíma, který byl poté hlavním nepřítelem fanoušků Sparty. "Jestli jsem to skandování vnímal? Ne, ani jsem to neslyšel," řekl.

Klíma sice v závěru předešlé a na začátku této sezony za Spartu hrál, souboj s Pražany ale nijak extra neprožíval. "Jasný, že mám radost a cítím se dobře. Takhle vydařené utkání jsem odehrál naposledy možná v juniorce. Musíme se ale soustředit na další zápasy. Čeká nás konec sezony a musíme se všichni probudit a vyhrávat. Teď jsem v Hradci, to je můj tým," podotkl.

Klíma ocenil i výkon brankáře Štěpána Lukeše, který chytal za Hradec od začátku poprvé od 1. listopadu. "Chytal super a podržel nás. Sparta měla dobré šance, ale on je zlikvidoval," řekl Klíma.