Pruszków (Polsko) - Jarmila Machačová obsadila na mistrovství světa v dráhové cyklistice v polském Pruszkówě deváté místo ve scratchi. Trio Pavel Kelemen, Tomáš Bábek a Robin Wagner bylo dvanácté v týmovém sprintu.

Dlouholetá česká jednička Machačová se snažila v úvodní medailové disciplíně šampionátu minimálně zopakovat páté místo z loňského MS v Apeldoornu. Vytrvalostní závod na 40 kol jela aktivně, dvakrát byla v úniku, ale v závěru do bojů o medaile nepromluvila.

Třiatřicetiletá česká reprezentantka se alespoň vyhnula hromadnému pádu krátce před cílem, po němž skončilo na dráze deset cyklistek. Pro čtvrté zlato z MS v kariéře, ale první ve scratchi, si dojela Britka Elinor Bakerová. Olympijská vítězka ve stíhačce družstev porazila ve spurtu obhájkyni titulu Kirsten Wildovou z Nizozemska. Bronz získala Belgičanka Jolien D'Hooreová.

Českým sprinterům nevyšel útok na postupovou osmičku. V kvalifikaci týmového závodu skončili dvanáctí se ztrátou sedmi desetin sekundy na osmé Brity a nenavázali na loňskou sedmou příčku.

"Není to to, co jsme čekali. Jako celku nám to nesedlo, nebyli jsme tak dobře sjetí. Se svým výkonem jsem ale celkem spokojený, nohy mi fungují dobře, tak snad to zítra potvrdím," řekl České televizi Bábek, jenž by chtěl ve čtvrtek v keirinu zabojovat o duhový dres mistra světa.