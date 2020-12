Macháčka čeká patnáctý Dakar, pojede s vylepšenou buggynou

Praha - Již patnáctý start na Rallye Dakar čeká v lednu Josefa Macháčka. Třiašedesátiletý závodník v minulosti pětkrát ovládl kategorii čtyřkolek, v současnosti ale usedá do buggyny. Stejně jako před rokem bude na slavné soutěži hájit barvy týmu Buggyra a tentokrát bude i mentorem nováčka Tomáše Engeho. Jediný Čech, který se představil v závodech formule 1, bude na Dakaru sbírat zkušenosti.

"Ambice pro rok 2021? Chci být první člověk na světě, který vyhrál kategorii čtyřkolek a buggyn, to je jednoznačné. Nějaký Peterhansel vyhrál motorky a auta, i já chci vyhrát dvě kategorie na Dakaru," řekl Macháček ČTK s úsměvem.

Dobře si ale uvědomuje, že vyhrát kategorii oficiálně nazvanou SSV bude extrémně těžké. "Už jen to, že mohu jet, je dobré. Chci položit základní kámen v podobě výsledku pro české jezdce, jako ve čtyřkolkách," doplnil reálněji. Dosavadním českým maximem je 20. místo Olgy Roučkové v roce 2019.

Jeho aktuální kategorie patří na slavném závodě mezi nejrychleji se rozvíjející. Pro nadcházející ročník se do ní přihlásilo 45 posádek. "Je to obrovsky progresivní kategorie. Jak v jezdcích, tak v technice. Vše je individuální. Když necháte jízdní vlastnosti (buggyny) podle sériového výrobku, tak už vím, že je to špatně. Náročnost řízení je pak obrovská. Když to změníte, jde vše obrovsky dopředu," řekl Macháček, jehož navigátorem bude nově Pavel Vyoral.

Nejstarší Čech na startu Dakaru v minulosti již ohlásil konec aktivní kariéry, nakonec se ale rozhodl závodit dál. Na minulém ročníku soutěže poprvé hájil barvy roudnického týmu, s kterým se domluvil, že se bude podílet na stavbě speciálu Can-Am.

"Byla to zkouška, vše bylo nové. Chtěli jsme moc, co se výkonu a dalších věcí týká. Teď jsme si řekli, že se takových věcí vyvarujeme. Z pohledu dílčích výsledků to minule nebylo až tak špatné. Uvidíme, jaká bude konkurence a kam poskočila ona," řekl Macháček, jenž v lednu bojoval s řadou technických problémů a nakonec obsadil 27. místo.

Buggyna pro příští Dakar je už výrazně vylepšená. "Rozšířili jsme ji, předělali celý stabilizační systém. Máme jinou geometrii, jiné pérování, větší výkon a především jsme odlehčili 70 kg, což je nejdůležitější," popsal Macháček změny.

"I z mechanického hlediska jsme to upravili tak, aby se vše dalo měnit rychle. Kvůli servisním časům," doplnil jezdec, jenž pojede oficiálně pod hlavičkou týmu Buggyra Zero Mileage Racing.

Macháček se poprvé na Dakaru představil v roce 1999. Závodil tak v Africe, poté v Jižní Americe a letos i při premiéře v Saúdské Arábii. A často kritizoval organizátory za trať, jakou připravili. Co jej čeká v lednu, pozná až na místě.

"Dá se ale předpokládat, že se budou snažit zkomplikovat rallye tím, že se půjde více do dun, do kterých nás před rokem nepustili. Nicméně čekám, že budou i trochu opatrní, aby si to nezkomplikovali moc. S touto technikou ale není potřeba se písku bát, i když se stát může cokoliv," dodal Macháček.