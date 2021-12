Macháček se chce držet na Dakaru vepředu a nedojíždět za tmy

Praha - Již šestnáctý start na Rallye Dakar si v lednu připíše Josef Macháček, který se potřetí za sebou představí v kategorii lehkých prototypů s buggynou Can-Am týmu Buggyra ZM Racing. Čtyřiašedesátiletý závodník startovat na slavné soutěži poprvé v roce 1999 v Africe, poté nechyběl v Jižní Americe a teď ani v Saúdské Arábii. Po Novém roce bude usilovat již o sedmý dakarský triumf, dobře si ale uvědomuje, že hlavním aspirantem na vítězství v rychle se rozvíjející kategorii není.

"Potěšilo by mě překonat sedmým vítězstvím Karla Lopraise, ať mají škarohlídové o čem mluvit," pousmál se Macháček v rozhovoru s novináři před odletem do dějiště rallye. Poukázal tak na fakt, že řada fanoušků jeho poslední triumf zpochybňuje, i když jej jako vítěze oficiálně uvádí i organizátoři rallye a domů si odvezl sošku beduína určenou pro nejlepší trojice v každé kategorii. "Chci být vepředu. Částečným způsobem se loučím, chci využít techniku a jet tak, abych rallye dokončil. Je to ale o štěstí. Letos jsme ho měl tolik, že si myslím, že se nebude opakovat," řekl Macháček, jenž předešlá vítězství dosáhl se čtyřkolkou.

Macháček spolupracuje s Buggyrou třetím rokem a jeho hlavním cílem bylo podílet se na vývoji buggyny Can-Am. A s prací je spokojen. "Na buggyně se vylepšilo vše, co jsme si po předešlém vítězném Dakaru řekli. Myslím, že jsme se dostali již na maximum možného. Pokud se nezmění pravidla. Výkon šel nahoru a rychlost se zvýšila. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat v dlouhodobém závodě," uvedl Macháček.

Nejvýraznější změnou je vyšší výkon, který souvisí se změnou předpisů. Vylepšeno však podle jeho slov bylo i pérování nebo poloosy. "Vyšší výkon je výhoda hlavně pro tým Red Bullu, který nasadil čtyři auta, a myslím si, že není možné, aby vyhrál někdo jiný. My sázíme hlavně na spolehlivost," řekl. Důležitým faktorem možného úspěchu je podle Macháčka držet se od začátku vepředu. "Bude důležité nepřijíždět za tmy," podotkl.

Strategie bude jednoduchá. "Je potřeba přežít první den. Pak přijde maratonská etapa, ve které se pojede opatrněji a až potom se začne pořádně závodit. To bych už byl rád na pozicích, na jaké patřím. Uvidíme ale, jak na tom budou noví jezdci, kteří se mohou na startu objevit. Ale je to maraton, není potřeba se hned sápat na první místo," řekl Macháček, jehož bude opět navigovat Pavel Vyoral.

Slavná soutěž se pojede na Blízkém východě potřetí a Macháček předpokládá, že trať bude náročnější než letos v lednu. "Řekl bych, že Dakar bude oproti minulému ročníku těžší. Hodně bude záležet na počasí. Jestli zaprší a bude mokrý písek, tak bude povrch pevný. Vyjedou se koleje a v nich se poletí. Pokud ale bude sucho a písek zůstane sypký, tak se vozidlo může zahrabat a bude z toho masakr," dodal Macháček.