Macháček o návratu: Hřebík vypadl a ukázal mi cestu k Buggyře

Most - Pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek na Rallye Dakar Josef Macháček loni v lednu oficiálně ukončil závodní kariéru, ale teď už to neplatí. Dvaašedesátiletý závodník se domluvil na spolupráci s týmem Buggyra Racing a v lednu se postaví na start legendární soutěže jako řidič buggyny v kategorii SxS.

"V roce 2017 a 2018 jsem se vrátil na čtyřkolku proto, že jsme chtěl ukončit kariéru na Dakaru právě na čtyřkolce. Dostal jsem ale překvapivou nabídku, která se neodmítá," řekl Macháček v neděli v Mostě, kde roudnický tým oficiálně oznámil složení týmu pro příští ročník dakarské rallye.

"Vždy jsem chtěl Dakar jet s malou buggynou. Před lety byla tahle technika nevyhovující, ale teď je vše jinak," uvedl Macháček, jenž bude s Buggyrou spolupracovat i na vývoji speciálu Can-Am. Je tedy prakticky jisté, jeho kariéra neskončí ani v lednu.

Před necelými dvěma lety si přitom Macháček přivezl z Jižní Ameriky rezavý hřebík, na který chtěl kariéru obrazně pověsit. "Když jsem dostal tuhle nabídku, tak jsem se postavil před hřebík, a stejně jako sáňky v Mrazíkovi ukázaly Ivánkovi cestu za Nastěnkou, tak mně hřebík vypadl ze stěny a dovedl mě do Roudnice," prohlásil s úsměvem.

Macháček se s buggynou již na Dakaru dvakrát představil, v letech 2013 a 2015 ale s takzvanou velkou buggynou do cíle nedojel. "Malé buggyny jsou teď z jiného světa. Mají velký výkon, sedí a jedinou nevýhodou je obsah 900 ccm. Člověk bude muset být opatrný, aby se komponenty nezničily," poukázal Macháček na porci 9000 kilometrů, která závodníky na rallye v lednu příštího roku čeká.

Šéf týmu Martin Koloc ale zkušenému pilotovi určil jako hlavní cíl, aby soutěž pokud možno dokončil a sesbíral maximum možných dat. "Už jich jezdí (speciálů Can-Am) hodně a otestováno je spousta věcí. Potřebujeme ale zapracovat na odlehčení a vylepšit buggynu tak, abychom měli proti konkurenci výhodu," řekl Macháček, jehož navigátorem bude opět Vlastimil Tošenovský.

Díky začlenění do velkého týmu se Macháček nemusí o techniku starat sám. "Je pravda, že jsem z toho trošku nesvůj, protože se ráno probudím a nemusím do garáže. Teď nás ale čeká ve Španělsku kompletní rozložení a skládání techniky a já u toho budu," uvedl Macháček, jenž si musí zvyknout i na to, že má k dispozici dva mechaniky. "Kteří mě někdy k práci ani nepustí. Nemám ale důvod jim nevěřit. Já se teď budu moct plně věnovat závodění a každý máme svoji zodpovědnost," podotkl.