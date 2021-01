Macháček návrat z důchodu zúročil, z Dakaru si přivezl beduína

Praha - Třiašedesátiletý Josef Macháček v minulosti již dvakrát ukončil svou dakarskou kariéru a vždy si to po čase rozmyslel. I díky tomu se mohl v sobotu večer vrátit domů ze slavné soutěže se soškou "beduína" pro vítěze a rozšířil tak sbírku svých úspěchů. V minulosti totiž již pětkrát ovládl kategorii čtyřkolek.

"Nejhorším okamžikem byl druhý den, kdy jsem měl poruchu palivového čerpadla a bylo jasné, že budeme končit etapu za tmy. Naštěstí jsme to zvládli a všechno další na soutěži bylo jenom lepší. Nejhezčí okamžik samozřejmě přišel ve chvíli, kdy jsme se blížili k cíli poslední erzety a bylo jasné, že to dáme," řekl Macháček po návratu z rallye.

Letos uspěl pod hlavičkou týmu Buggyra Zero Mileage Racing, s nímž začal spolupracovat na podzim 2019. "Velké díky patří týmu, který do toho vložil neskutečně síly, ať už fyzické, ale i materiální. Každý den auta fungovala skvěle. Dnes už není problém, aby technika překonávala terén, ale je to o rychlosti. Dakar je kratší a rychlejší. Vše musí klapnout. Tohle je vítězství celého týmu," podotkl.

Macháček patří mezi nejzkušenější české účastníky Rallye Dakar. Poprvé se na slavném závodě představil na čtyřkolce v roce 1999 v Africe, o rok později premiérově vyhrál. Nejrychlejší byl i v letech 2001, 2003, 2007 a 2009, kdy byly čtyřkolky vypsané jako samostatná kategorie. V předešlých případech byly vždy součástí hodnocení motocyklů.

V dalších letech se na Dakaru představil bez většího úspěchu dvakrát ve "velké" buggyně, ale v roce 2017 se vrátil na čtyřkolku. Po zranění ale poprvé oznámil, že už slavnou rallye víc nepojede. Ještě v průběhu roku si to ale rozmyslel a před třemi lety skončil dvanáctý. Z Jižní Ameriky si následně přivezl hřebík, na který chtěl symbolicky pověsit závodní kariéru.

Po roce a půl ale bylo vše jinak, zlákala ho nabídka Buggyry. "Vždy jsem chtěl Dakar jet s malou buggynou. Před lety byla technika nevyhovující, ale teď je vše jinak," řekl Macháček tehdy. "Když jsem dostal tuhle nabídku, tak jsem se postavil před hřebík, a stejně jako sáňky v Mrazíkovi ukázaly Ivánkovi cestu za Nastěnkou, tak mně hřebík vypadl ze stěny a dovedl mě do Roudnice," doplnil s úsměvem.

Loni tým bojoval s řadou "dětských" nemocích, pro letošek ale dokázal připravit buggynu Can-Am výrazně lépe. V absolutním pořadí kategorie prototypů byli Macháček se spolujezdcem Pavlem Vyoralem dvanáctí, mezi takzvanými lehkými prototypy byli ale nejrychlejší. S mírnou nadsázkou tak může říct, že se mu podařilo napodobit legendu Dakaru Stéphana Peterhansela z Francie.

"Chci být první člověk na světě, který vyhrál kategorii čtyřkolek a buggyn, to je jednoznačné. Nějaký Peterhansel vyhrál motorky a auta, i já chci vyhrát dvě kategorie na Dakaru," řekl Macháček ČTK před startem. O osm let mladší Peterhansel si letos připsal rekordní čtrnáctý triumf v hlavních kategoriích, šestkrát vyhrál na motorce a osmkrát v autě. Macháček uspěl v oficiální hlavní kategorii jednou, to však jeho úspěchy nesnižuje. "Jestli budu pokračovat? O tom je předčasné mluvit. Teď se budu těšit z toho, co se podařilo," dodal.