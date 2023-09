Macháč udolal v Davis Cupu Hong Song-čchana

Valencie - Čeští tenisté vedou po úvodní dvouhře ve finálovém turnaji Davisova poháru nad Jižní Koreou 1:0. První bod zajistil týmu kapitána Jaroslava Navrátila Tomáš Macháč, který ve Valencii zdolal po takřka třech hodinách Hong Song-čchana 7:6, 4:6, 6:2. Dvaadvacetiletý rodák z Berouna vyhrál v týmové soutěži šestý ze sedmi singlových zápasů.

Rozhodující druhý bod může po Macháčovi přidat Jiří Lehečka, kterého čeká v souboji týmových jedniček 112. hráč světa Kwon Sun-u. Duel na tvrdém povrchu ve Valencii zakončí čtyřhra, kam Navrátil nahlásil Jakuba Menšíka a Adama Pavláska. Korejci by měli hrát s dvojicí Nam Či-song, Song Min-kjo.

Češi usilují den po triumfu nad Španělskem (3:0) ve skupině C o druhé vítězství, kterým by si s největší pravděpodobností zajistili jedno ze dvou postupových míst a premiérovou účast ve čtvrtfinále nového formátu soutěže. Vyřazovací fáze se hraje od 21. do 26. listopadu v Málaze.

Stodevatenáctý hráč světa Macháč vstupoval do utkání proti Hong Song-čchanovi v pozici favorita, v prvním setu se mu ale nedařilo prolomit soupeřův servis. Macháč nevyužil pět brejkbolů a utkání dospělo do zkrácené hry. V ní sice český tenista ztrácel 0:2, vývoj ale otočil a ve vyrovnané koncovce proměnil čtvrtý setbol na 10:8.

Šestadvacetiletý Hong Song-čchan ale zápas nevzdal. Ve druhém setu odvrátil za stavu 2:2 další brejkbol a krátce nato získal game při Macháčově servisu. Za stavu 5:4 nedovolil českému tenistovi proměnit ani sedmý brejkbol a po třetím setbolu vývoj srovnal.

Macháč v úvodu třetí sady získal vytoužený brejk a Korejec si za stavu 0:3 vyžádal pauzu na ošetření. Přestože se ještě Hong Song-čchan snažil do utkání vrátit, český tenista mu už nenabídl jediný brejkbol a v závěru prolomil soupeřovo podání ještě jednou. Celkem si Macháč pomohl deseti esy a zahrál 42 vítězných míčů.