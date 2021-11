Macháč sledoval Djokoviče a pak poprvé zdolal hráče světové třicítky

Innsbruck - Tomáš Macháč v sobotu pozorně studoval naživo detailně hru světové jedničky Novaka Djokoviče a dnes se poprvé v kariéře radoval z první výhry nad hráčem třicítky žebříčku. Český tenista porazil v Davisově poháru v Innsbrucku pětadvacítku pořadí ATP Daniela Evanse 6:2 a 7:5.

"Těšil jsem se, že dostanu šanci zahrát si s tak dobrým hráčem. Jsem moc rád, že jsem vyhrál. Cítil jsem se dobře, byl to dobrý zápas," řekl Macháč v online rozhovoru s médii.

V Innsbrucku hraje ve druhé skupině i hvězdný Srb Djokovič a Češi si nenechali ujít šanci se na dvacetinásobného grandslamového šampiona podívat. "Naživo je to něco jiného, hraje fakt moc dobře," řekl Macháč. Zaměřil se na maličkosti. "Snažil jsem se postřehnout, jak se chová, když třeba zkazí míč, co potom zahraje. Na to jsem se šel podívat. Vím, že hraje výborný forhend, bekhend i servis, ale snažil jsem se vidět malé detaily, které mi mohou pomoct i dál," prozradil.

Večer pak nemohl před utkáním s Evansem usnout. "Těšil jsem se," vysvětlil. Vzbudil se před budíkem nastaveným na šestou hodinu. "Od rána jsem se cítil dobře. Dobře jsem trénoval, všechno jsem udělal správně, a když jsem šel na zápas, tak jsem přesně věděl, co mám dělat. Taktika byla daná, fungovala, tak jsem se snažil nic neměnit."

Během tři dnů si Macháč připsal dvě největší výhry kariéry. Podle jeho slov mu pomohla třeba i zkušenost ze začátku roku a utkání s Italem Mateem Berrettinim ve druhém kole Australian Open. "Po karanténě jsem neměl úplně formu, ale dalo mi to strašně moc," řekl jednadvacetiletý rodák z Berouna, který je aktuálně na 143. místě žebříčku a českou nadějí pro stovku.

Právě čím dál víc zkušeností s předními soupeři může Macháče a další české mladíky posunout blíže špičce. "Jdeme nahoru, hrajeme dobře a postupně se posouváme. I když s dobrými hráči prohrajeme, tak sbíráme zkušenosti. To jsou nejcennější momenty," přikývl.

K výkonům na kurtu mu pomohla i daviscupová atmosféra. Mohl se opřít o pomoc a rady širokého realizačního týmu. "Jsem rád, že tam nejsem sám. Vždycky je lepší mít kolektiv, je to i přirozená motivace a vzájemně se posouváme dál. Když někdo zahraje dobře, tak si ukazujeme, že to jde a příště ho může taky porazit. Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem se taky drali nahoru společně a postupně. Vždycky je lepší tam mít někoho, který taky ukáže cestu," řekl Macháč.