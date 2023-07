Macháč při wimbledonském debutu do 2. kola neprošel, prohrál s Norriem

Londýn - Tenista Tomáš Macháč při debutu v hlavní části Wimbledonu do 2. kola nepostoupil. Nasazené dvanáctce Britu Cameronu Norriemu podlehl za dvě hodiny a 33 minut 3:6, 6:4, 1:6, 4:6. Rodák z Berouna vypadl v prvním kole grandslamu potřetí za sebou.

Českému reprezentantovi, který se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace a patří mu 108. místo v žebříčku ATP, nepomohlo ani 13 es, naopak doplatil na 53 nevynucených chyb. Domácí Norrie zahrál 45 vítězných míčů a může v All England Clubu dál usilovat o napodobení loňské semifinálové účasti.

Macháč se dnes dostal na kurt jako jediný z českých tenistů. Organizátoři kvůli dešti přeložili většinu zápasů na středu, debutant v hlavní soutěži však měl jistotu díky tomu, že hrál na dvorci číslo 1 pod zataženou střechou.

Český hráč držel v úvodu s Norriem krok, nepodařilo se mu ale vypracovat ani jeden brejkbol a favorit později jeho servis dvakrát prolomil. Světová třináctka se po 34 minutách ujala k radosti domácích fanoušků vedení.

Macháč však zlepšil ve druhé sadě pohyb a Brit se už prosazoval hůř. Český tenista našel recept na soupeřovo podání, a přestože přišel o vedení 3:1, v sedmé hře brejkl Brita znovu a vývoj srovnal.

Třetí sada ale patřila sedmadvacetiletému Norriemu. Rodák z Johannesburgu získal brzy brejk na 2:0 a za stavu 4:1 si při jeho výhodě Macháč poranil prst na ruce. Britský tenista poté set čistou hrou dopodával.

Česká tenisová dvojka ještě mohla duel za podpory přítelkyně Kateřiny Siniakové v hledišti zdramatizovat. Na začátku čtvrté sady Macháč přišel sice o vedení 2:0, po jednom z obětavých zákroků na síti si ale vysloužil potlesk Norrieho i zaplněného kurtu číslo 1.

Rozhodující chvíle přišly v závěru. Macháč nevyužil za stavu 4:3 tři brejkboly a vzápětí přišel o svůj servis. Norrie pak proměnil druhý mečbol.

Světová jednička a Alcaraz a obhájkyně Rybakinová jsou ve 2. kole

Světová jednička Španěl Carlos Alcaraz a obhájkyně loňského titulu Jelena Rybakinová z Kazachstánu postoupili dnes do 2. kola tenisového Wimbledonu. Zatímco dvacetiletý Alcaraz, vítěz loňského US Open a hlavní vyzyvatel úřadujícího šampiona Srba Novaka Djokoviče, porazil v úvodu Francouze Jérémyho Chardyho jasně 6:0, 6:2, 7:5, Rybakinová otočila duel proti Američance Shelby Rogersové a zvítězila 4:6, 6:1, 6:2. Zápasy se kvůli dešti hrály pod zataženou střechou.

Rodák z El Palmaru Alcaraz si v utkání pomohl deseti esy a zahrál 38 vítězných míčů. Zápas proti Chardymu, kterému patří v žebříčku ATP až 542. místo a je o šestnáct let starší, zvládl za hodinu a 55 minut. V duelu vzal soupeři sedmkrát servis, sám přišel jen o jeden. V druhém kole narazí na dalšího Francouze, který vzejde z dvojice Alexandre Müller - Arthur Rinderknech.

"Pochopitelně bez střechy a se sluncem by to bylo lepší. To ale asi platí pro všechny. Ať už jsem hrál pod střechou, nebo ne, chtěl jsem předvést svou nejlepší hru," řekl na kurtu Alcaraz.

Zápasu úřadující šampionky Rybakinové přihlížel na centrálním dvorci ve společnosti princezny Kate legendární Roger Federer. Švýcarský vítěz 20 grandslamových titulů zhlédl před utkáním v královské lóži pamětní film o svých úspěších ve Wimbledonu a vyslechl si potlesk 15 tisíc stojících fanoušků.

Obhájkyně titulu Rybakinová nezačala duel dobře, hned v úvodu ztratila podání a 49. hráčka světa Rogersová získala první set. Poté však favoritka a finalistka letošního Australian Open byla na servisu stoprocentní, v dalších dvou setech získala po dvou brejcích a slavila za hodinu a 45 minut postup. Pomohla si také 12 esy.

"Loňská zkušenost mi moc nepomohla, protože jsem byla stejně nervózní. Byla tu ale úžasná atmosféra. Jsem šťastná, že jsem postoupila do dalšího kola, a užívám si to tu," uvedla Rybakinová.

Pokračuje také loňská finalistka Uns Džábirová z Tuniska, která porazila Magdalenu Frechovou dvakrát 6:3. Polskou soupeřku předčila v poměru vítězných míčů 33:4. Dvojnásobný wimbledonský vítěz Andy Murray prošel do druhého kola po hladké výhře 6:3, 6:0, 6:1 nad jiným Britem Ryanem Penistonem.

Program v Londýně narušil na většině kurtů déšť, na což doplatila i řada českých tenistů. Duely Jiřího Lehečky, Barbory Krejčíkové, Karolíny Muchové, Petry Kvitové, Karolíny Plíškové, Lindy Noskové i Jiřího Veselého organizátoři přesunuli na středu. Nastoupil jen Tomáš Macháč, který hraje s turnajovou dvanáctkou Britem Cameronem Norriem na krytém kurtu číslo 1.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Alcaraz (1-Šp.) - Chardy (Fr.) 6:0, 6:2, 7:5, A. Murray - Peniston (oba Brit.) 6:3, 6:0, 6:1, Norrie (12-Brit.) - Macháč (ČR) 6:3, 4:6, 6:1, 6:4. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Rybakinová (3-Kaz.) - Rogersová (USA) 4:6, 6:1, 6:2, Džábirová (6-Tun.) - Frechová (Pol.) 6:3, 6:3, Sabalenková (2-Běl.) - Udvardyová (Maď.) 6:3, 6:1.