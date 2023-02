Macháč porazil Sousu a tenisté vedou v Portugalsku 2:0

Maia (Portugalsko) - Čeští tenisté vedou po úvodních dvouhrách v kvalifikaci Davisova poháru proti Portugalsku 2:0. Ve druhém duelu zdolal Tomáš Macháč na antuce v Maie domácí jedničku Joaa Sousu 7:6, 3:6, 6:2. Dvaadvacetiletý rodák z Berouna navázal na výhru Jiřího Lehečky, který porazil Nuna Borgese dvakrát 6:4. Tým kapitána Jaroslava Navrátila dělí jediný úspěch od postupu do finálové fáze soutěže.

Češi mohou završit triumf v neděli hned v úvodní čtyřhře, která je na programu od 16:00 SEČ. Navrátil do ní nominoval Macháče s Adamem Pavláskem, kteří by měli čelit dvojici Francisco Cabral, Borges. Složení se ale může měnit. V dalších dvouhrách by se měli podle vývoje utkat Lehečka se Sousou a Macháč s Borgesem.

Utkání kvalifikace Davisova poháru v Maie: Portugalsko - Česko 0:2 po prvním dnu Borges - Lehečka 4:6, 4:6, Sousa - Macháč 6:7, 6:3, 2:6.