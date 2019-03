Kladno - Bez bodu i vstřeleného gólu zůstávají po 2. kole baráže o extraligu hokejisté Kladna. Tým okolo hvězd Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance po páteční prohře v Chomutově 0:2 dnes utrpěl doma s Pardubicemi debakl 0:5. Střelecké prokletí Rytířů na startu boje o nejvyšší soutěž neprolomil ani útočník Patrik Machač, který vyslal na gólmana Ondřeje Kacetla osm z celkových 34 kladenských střel.

"Je to velká škoda. Už jsme potřebovali, abychom tam nějaký gól dorazili, zvedli si sebevědomí a začali šance proměňovat. Nemyslím si, že jsme byli o tolik horší, než jak vypadá výsledek," řekl Machač novinářům.

"Měli jsme nějaké gólovky a dali jsme tyčky. Je asi potřeba, aby nám trošku pomohlo i štěstí. Ale musíme jít dál, ještě přidat v koncovce a chodit více brány. Když gólman střely vidí, tak je hrozně těžké mu dát gól. Na tom musíme zapracovat a zlepšit se," uvedl čtyřiadvacetiletý kladenský odchovanec.

Uznal také kvalitu Pardubic, které podle Machače i přes umístění na posledním místě extraligy ukázaly svou sílu. "Bylo vidět, že se na to Pardubice připravovaly, měly na to dlouhou dobu a podle toho to dneska vypadalo," prohlásil Machač.

I přes nulový zisk se Rytíři uklidňují tím, že je čeká ještě deset utkání a mají stále šanci s pořadím baráže zamíchat. "Chce to zlomit to co nejdřív, ale říkali jsme si, že se nic neděje. Loni jsme taky prohráli první dva zápasy a po sedmi kolech jsme byli na prvním místě. Vůbec nic se neděje, je to jen o nás," prohlásil Machač.

Přestože Kladno prohrávalo v závěru 0:5, fanoušci na vyprodaném stadionu mu za snahu tleskali. "Jsme rádi, že lidi takhle fandí a věří tomu furt jako my. Ještě není konec a je pořád velká šance, že to zvládneme," míní.

Rytíře nyní čekají dva souboje s Českými Budějovicemi, s kterými se potkávali v první lize. Motor přivítají v úterý doma a v pátek se vydají na jih Čech. "Nemyslíme si, že to bude nějak snadnější. Bude to stejný boj. Musíme se zlepšit v koncovce a zvednout celou naši hru," dodal Machač.