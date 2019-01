Lugano (Švýcarsko) - Nadějný český fotbalista Roman Macek přestoupil z Juventusu Turín do Lugana, kde už na podzim hostoval. Ve švýcarském klubu dnes podepsal smlouvu do léta 2022. Podle italských médií za něj Lugano zaplatilo dva miliony eur (asi 51 milionů korun) a Juventus si ponechal předkupní právo na jeho případné angažování v budoucnu.

"Mám z toho velmi pozitivní pocity. Na zájmu Lugana šlo vidět, že o mě hodně stojí, čehož si nesmírně vážím. V posledních dnech jsem přestup intenzivně probíral s lidmi z mojí agentury Sport Invest i s vedením Juventusu. Jejich názor mě hodně zajímal. Všichni jsme se shodli na tom, že je to další a důležitý krok v mojí kariéře," uvedl Macek v tiskové zprávě.

Jednadvacetiletý hráč patřil Juventusu od roku 2013, kdy přestoupil ze Zlína. Do prvního týmu se neprobojoval a putoval po hostováních v nižších soutěžích za Bari a Cremonese. V létě odešel hostovat poprvé do nejvyšší soutěže do Švýcarska. V Luganu na podzim kvůli problémům s achilovkou odehrál jen 182 minut, přesto přesvědčil vedení klubu, aby ho angažovalo.

"Zranil jsem se ještě během letního turné Juventusu v Americe a léčba se protáhla až do listopadu. I to je ale důkaz, že o mě Lugano opravdu hodně stojí a věří tomu, že jim splatím jejich důvěru. Už jsem zdravý a v zimní přípravě jsem snad ukázal, že můžu být platným hráčem," dodal Macek.

Trvalý přesun do Lugana mu doporučil i jeho manažer Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest. "Roman dostal v Juventusu perfektní fotbalové vzdělání, ale i životní školu. Měl tam veškeré podmínky k tomu, aby se stal dobrým fotbalistou. Teď dostává šanci ukázat, že je po všech stránkách připravený na dospělý fotbal na té nejvyšší úrovni. Zájem Lugana není náhodný, v Romanovy kvality dlouhodobě věří. Svědčí o tom i vysoká částka, za kterou ho z Juventusu vykupuje, přestože toho zatím moc neodehrál," řekl Kolář.

Lugano Mackovi vyhovuje i proto, že patří do italské části Švýcarska. "Lugano je u hranic, mluví se tady italsky, všechno je v italském stylu. Po téhle stránce jsem si nemusel na nic zvykat, zapadl jsem perfektně," popsal.

"Jen styl fotbalu je odlišný od toho italského. Ve Švýcarsku se hraje útočnější a přímočařejší fotbal. Kvalita soutěže je velká, celkově je úroveň švýcarského fotbalu vysoká, což se potvrzuje také na reprezentační úrovni," dodal záložník, který v Juventusu absolvoval tři přípravy s A-týmem a pravidelně s ním trénoval.