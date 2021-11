Macek ani na druhý pokus pás šampiona Oktagonu nezískal

Pardubice - Český MMA bojovník Filip Macek nezískal ani na druhý pokus pás šampiona bantamové váhové kategorie do 61 kg organizace Oktagon, v Pardubicích prohrál s Jonasem Magardem z Dánska jednoznačně 0:3 na body.

Fotogalerie

"Filip byl opravdu trvrdý soupeř. To, jak se vypořádal se zápasem, bylo skvělé," řekl Magard, který duelu dominoval od prvního do pátého kola. "Byl to přesně soupeř, jakého jsem chtěl. Kdykoliv může ukončit zápas, protože je nebezpečný," uvedl devětadvacetiletý bojovník.

Macek prohrál titulový zápas Oktagonu podruhé v kariéře, v září 2019 nestačil na body na Tomáše Deáka ze Slovenska. "On byl prostě lepší, neměl jsem na něj," uznal Macek.

V druhém hlavním zápase akce Prime 4 porazila Lucie Pudilová polskou soupeřku Martu Waliczekovou 2:1 na body. Obě bojovnice se utkaly i letos v lednu v Brně a i tehdy vyhrála jediná Češka, která se prosadila do elitní světové organizace UFC. "Marta má velmi dobrý postoj, takže zápas nešel ukončit. Musela jsme začít s wrestlingem a vzít ji na zem," řekla Pudilová.

Výhru před limitem si připsal i Matouš Kohout, který ve druhém kole ukončil duel s Františkem Fedorem ze Slovenska. Po třech letech se do "klece" vrátil šestatřicetiletý Jaroslav Pokorný a boj s Milošem Janičičem z Černé Hory vzdal 17 sekund před koncem. Výhru na body si poté připsal Zdeněk Polívka, jenž porazil Poláka Roberta Bryczeka.

Šéfové Oktagonu dnes zároveň zveřejnili aktéry hlavních zápasů na dalších akcích. První prosincový víkend zakončí galavečer v Ostravě souboj Davida Kozny a Slováka Ivana Buchingera, který bude usilovat o třetí šampionský pás Oktagonu.

Turnaj 30. prosince v pražské O2 areně uzavře titulový souboj mezi Patrikem Kinclem a Slovákem Samuel Krištofičem. Kincl do něj nastoupí jako náhrada za zraněného Karlose Vémolu. "Poté, co se Karlos zranil, se nám podařilo domluvit nejlepší možný zápas. A u Patrika to nebude jen o jednom možném zápase u nás," řekl promotér organizace Ondřej Novotný.