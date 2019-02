Berlín - Požadavek amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby evropské země vzaly zpět bojovníky takzvaného Islámského státu (IS) z řad svých občanů, kteří byli zadrženi v Sýrii, a postavily je před soud, je obtížně uskutečnitelný. Na víkendovou výzvu šéfa Bílého domu tak reagoval německý ministr zahraničí Heiko Maas v noční debatě televize ARD.

Sociálnědemokratický politik označil Trumpův požadavek za "mimořádně obtížně realizovatelný". Návrat islamistů je podle něj možný pouze v případě, že "bude zajištěno, že tito lidé tady budou ihned přivedeni k soudnímu procesu, i když budou posláni do vyšetřovací vazby," řekl šéf německé diplomacie.

Německý politik vysvětlil, že podmínkou takového postupu by byl dostatek informací a už zahájené vyšetřování, což ale není zaručeno. "A dokud to tak bude, považuji to za mimořádně obtížně uskutečnitelné," prohlásil Maas.

Německý ministr vysvětlil, že pokud mají dotyční německé občanství, mají právo na návrat. Nyní je ale podle něj situace taková, že neexistuje možnost to v Sýrii ověřit. Maas nevyloučil, že by o tomto tématu dnes mohli hovořit unijní ministři zahraničí na okraj svého setkání v Bruselu.

Trump o víkendu v souvislosti s očekávanou porážkou Islámského státu v Sýrii vyzval státy jako Německo, Francie a Británie, aby si vzaly zpět přes 800 islamistů, kteří přišli bojovat do Sýrie a Iráku z Evropy a které Američané zadrželi v Sýrii, a aby je postavily před soud. Pokud spojenci na výzvu nezareagují, budou zajatci propuštěni, varoval Trump.