Berlín - Jednotlivé členské státy Evropské unie by neměly být na základě většinového hlasování nuceny k přijímání uprchlíků. V rozhovoru poskytnutém dnešnímu vydání bulvárního listu Bild to řekl německý ministr zahraničí Heiko Maas. EU by podle něj neměla dopustit, aby ji migrace nadále rozdělovala. Země, které uprchlíky přijímat nechtějí, by ale podle Maase měly pomáhat jinak - například přímo v Africe.

"Nebylo by to rozumné," odpověděl Maas na otázku, zda by měly být jednotlivé členské státy nuceny k přijímání uprchlíků na základě většinového hlasování v Radě EU. "Neměli bychom připustit, aby migrační otázka nadále rozdělovala," dodal.

Řešením situace, v níž se některé státy EU včetně takzvané visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) brání přijímání migrantů, by podle šéfa německé diplomacie mohlo být to, že tyto státy budou pomáhat jinak. "Kdo nechce přijímat uprchlíky, musí převzít odpovědnost jinde. Například přímo v Africe v boji s příčinami toho, proč lidé prchají," poznamenal Maas.

Situace, kdy byly některé členské země v otázce migrace přehlasovány, nastala v září 2015. Ministři vnitra EU tehdy schválili kvóty na přerozdělení uprchlíků, kteří se nacházeli v Řecku a Itálii. Proti se postavilo Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Finsko se hlasování zdrželo.

Maas se v rozhovoru poskytnutém listu Bild vyslovil také pro reformu zahraniční politiky EU. V té by podle něj na rozdíl od otázky migrace neměla být vyžadována při hlasování jednomyslnost.

"Je velmi důležité, abychom určitá zahraničněpolitická rozhodnutí v budoucnu nemuseli přijímat jen jednohlasně," uvedl. "Většinové rozhodování nás chrání před tím, aby měly jiné mocnosti možnost koupit si jen jednu členskou zemi a tím vše zablokovaly," dodal. Na reformě systému rozhodování o zahraniční politice by se podle Maase mělo začít pracovat ihned po volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční příští rok v květnu.