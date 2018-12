Brusel - Německý ministr zahraničí Heiko Maas neočekává, že by se po středečním hlasování britských konzervativců o nedůvěře pro Theresu Mayovou, které šéfka strany přestála, změnily poměry v britském parlamentu pokud jde o brexit. Německo se proto nadále musí připravovat na vystoupení Británie z Evropské unie bez příslušné dohody. Maas to dnes řekl v Berlíně Spolkovému sněmu.

Hlasování o nedůvěře, při kterém Mayová uspěla poměrem hlasů 200 ku 117, je podle šéfa německé diplomacie nejviditelnějším projevem napětí, jež panuje v Británii. Ta podle Maase prochází historickými dny. "To, že Theresa Mayová hlasování o nedůvěře přestála, je potěšitelné, ale výsledek nedává žádný důvod usuzovat, že by se zlepšily většinové poměry v britském parlamentu ve vztahu k dohodě o vystoupení," uvedl v narážce na to, že pro podporu brexitové dohody zatím Mayová v Dolní sněmovně nemá většinu.

Složitě vyjednanou dohodu už německý ministr zahraničí stejně jako kancléřka Angela Merkelová i další evropští politici měnit nechce. Není k tomu podle něj důvod. Věří, že zbývajících 27 zemí EU zůstane nadále jednotných.

Maas si stále přeje organizované vystoupení Británie z unie. "Neřízený, tvrdý brexit by měl vážné dopady, není v britském, evropském ani německém zájmu," zdůraznil. Přesto podle něj spolková republika musí vzhledem ke složité politické situaci v Londýně pokračovat i v přípravách na možnost, že Británie nakonec odejde bez dohody.

Summitu dominuje brexit, čeká se i prodloužení sankcí proti Rusku

Vývoj kolem brexitu bude dominovat dnešnímu prvnímu dni jednání prosincového summitu EU. Prezidenti a premiéři osmadvacítky se ale budou zabývat také příštím dlouhodobým rozpočtem unie a v rámci večerní diskuse o mezinárodní situaci by měli kromě jiného potvrdit půlroční prodloužení protiruských sankcí.

Britská premiérka Theresa Mayová, která ve středu večer ustála hlasování poslanců své konzervativní strany o důvěře, by měla v podvečer unijní kolegy seznámit se svým hodnocením stávající situace kolem britské ratifikace smlouvy o brexitu.

Mayová už kvůli jisté porážce odložila na úterý původně plánované hlasování v britském parlamentu. Části poslanců vadí především takzvaná irská pojistka, tedy záložní řešení celního režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem v situaci, kdy do konce přechodného období nebude dojednána mezi EU a Británií nová podoba vzájemných vztahů.

Ve snaze zajistit pro "rozvodovou smlouvu" větší podporu v Dolní sněmovně by mohla Mayová od šéfů států a vlád ostatních 27 zemí EU žádat určité dodatečné záruky. Pro sedmadvacítku je nepřekročitelnou podmínkou odmítnutí nového jednání o textu samotné dohody, jinak jsou zřejmě připraveni premiérce vyjít vstříc. V sedmadvaceti budou o své reakci diskutovat pozdě v noci, po pracovní večeři.

Summit dnes ale začne vůbec první debatou prezidentů a premiérů o budoucím víceletém rozpočtu unie pro roky 2021 až 2027. Rozdílné pozice zemí jsou nyní zjevné, shoda by ale měla být na záměru dokončit vyjednávání na podzim 2019.

U večeře bude summit probírat mezinárodní politiku. Očekává se rozhodnutí prodloužit o dalšího půl roku hospodářské sankce uvalené na Rusko kvůli jeho postupu v ukrajinské krizi, zmíněno nejspíš bude i rostoucí napětí v Azovském moři.

Prezidenti a premiéři mají mluvit také o situaci na Západním Balkánu a na únor příštího roku chystaném summitu se zeměmi Ligy arabských států.