Maas má aféru kolem Stracheho za dno politické kultury

Berlín - Za dno politické kultury považuje skandál kolem Heinze-Christiana Stracheho německý ministr zahraničí Heiko Maas (SPD). Řekl to německé veřejnoprávní televizi ARD. Strache kvůli videu z roku 2017, na němž slibuje státní zakázky výměnou za podporu své strany, o víkendu skončil ve funkci rakouského vicekancléře i předsedy Svobodné strany Rakouska (FPÖ). Kvůli aféře se v alpské zemi uskuteční předčasné volby.

"Aféra v Rakousku je novým dnem politické kultury," vyjádřil své přesvědčení Maas, který připomněl, že FPÖ kandidovala s tvrzením, že vše bude dělat lépe než ostatní strany.

Vládní krize ve Vídni, kde FPÖ dosud vládla s lidovci kancléře Sebastiana Kurze (ÖVP), sice podle Maase zasahuje jen Rakousko, celá situace může ale kvůli evropským volbám koncem týdne mít dopady i za jeho hranicemi, protože svobodní v Evropě spolupracují s dalšími podobně orientovanými stranami. "Každý si může spočítat, co se stane, když (pravicoví populisté) v evropských volbách příliš posílí," poznamenal. Pro Evropu by to podle něj neznamenalo nic dobrého.

Stracheho skandálu se nadále věnují také německá média. List Mitteldeutsche Zeitung konstatuje, že se pravicoví populisté všude prezentují jako zastánci práva a pořádku. Když jde ale o jejich vlastní záležitosti, chovají se jinak. "Je to výprodej státu práva, který Heinz-Christian Strache nabízí," míní zase deník Hannoversche Allgemeine Zeitung, který hovoří také o útoku na demokracii. Komentátor ARD pak vyjadřuje přesvědčení, že aféra dokládá, že se s pravicovými populisty prostě nedá vládnout.