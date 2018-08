Berlín - Evropa by měla sledovat své vlastní zájmy, když nenajde shodu se Spojenými státy, je přesvědčen německý ministr zahraničí Heiko Maas (SPD). Evropské státy podle něj také musí převzít větší zodpovědnost za bezpečnost ve svém okolí, ať už jde o Balkán, Blízký východ nebo sever Afriky. Maas to dnes řekl v Berlíně na setkání německých diplomatů z celého světa.

Spojené státy jsou podle Maase nejbližším spojencem Německa mimo Evropu, a je důležité, aby to tak zůstalo. Zároveň ale spolková republika i Evropa musí reagovat na změny v americké zahraniční politice pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. "Musíme převzít více zodpovědnosti za naši bezpečnost, a to zcela ve vlastním zájmu," nechal se slyšet Maas.

Platí to podle něj nejen na evropském kontinentu, ale třeba také na severu Afriky. "Kdo jiný by to měl dělat?" položil otázku šéf německé diplomacie. Spojené státy to podle něj činí stále méně a Rusko s Čínou jen tehdy, když jde o jejich vlastní zájmy, které se ale často liší od těch evropských.

Schopnost jednat samostatně a autonomně potřebuje Evropa podle Maase také v obchodní a hospodářské politice.

Se Spojenými státy by sice měla Evropa více investovat do spolupráce v oblastech, kde obě strany mají podobné zájmy, zároveň ale musí být Evropané připraveni hledat vlastní alternativy tam, kde se evropské a americké zájmy liší. Jako příklad Maas uvedl rozdílný přístup k dohodě o íránském jaderném programu, kterou Trump vypověděl a kterou se Evropa snaží nadále naplňovat.

Aby Evropa mohla být rovnocenným partnerem Washingtonu, potřebuje být podle německého ministra zahraničí vnitřně sjednocená, jinak nebude dostatečně silná.