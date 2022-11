MAAE se chystá vyslat kontrolní mise do čtyř ukrajinských atomových elektráren

Vídeň/Kyjev - Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) se v nadcházejících týdnech na ukrajinskou žádost chystá vyslat kontrolní mise do Černobylské jaderné elektrárny a do dalších tří funkčních ukrajinských jaderných zařízení. Mise, které se zaměří na jadernou bezpečnost, by měly v každém ze zařízení strávit asi týden. Informovala o tom MAAE na svém webu.

"V době, kdy se svět soustředí na nejistou bezpečností situaci v Záporožské jaderné elektrárně, nesmíme zapomínat na jiné jaderné objekty v zemi, která je ve válce," sdělil šéf MAAE Rafael Grossi. Inspekce v zařízeních se podle Grossiho uskuteční v úzké spolupráci s ukrajinskými úřady.

Vedle odstavené Černobylské jaderné elektrárny se agentura chystá navštívit také Chmelnyckou, Rovenskou (Rivnenskou) a Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu. Do Černobylské elektrárny, která je sice nefunkční, ale kde se chladí spotřebované jaderné palivo, vyšle agentura odborníky již potřetí od začátku války na Ukrajině.

Grossi zároveň varoval, že situace v Záporožské jaderné elektrárně, kterou ovládla ruská armáda, se může kdykoli opět vyostřit, přestože okolo elektrárny panuje v poslední době relativní klid. Díky poslednímu funkčnímu vedení vnější sítě je všech šest reaktorů v zařízení zásobeno elektřinou, která je zapotřebí pro chlazení a zajištění dalších klíčových bezpečnostních funkcí, dodal Grossi.

"Z vlastní zkušenosti ale víme, že to se může kdykoli změnit a situace může nabrat nebezpečný směr. Zatím není čas na to, abychom si oddechli," varoval šéf MAAE. Dodal, že ukrajinští pracovníci, kteří zajišťují chod zařízení, jsou pod neustálým tlakem, což může mít negativní vliv na zajištění bezpečnosti objektu.