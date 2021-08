MAAE: KLDR po víc než dvou letech asi obnovila činnost v jaderném komplexu

Washington - Severní Korea asi obnovila činnost ve svém jaderném komplexu v Jongbjonu, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na poslední výroční zprávu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Ta monitoruje jaderné aktivity KLDR na dálku, zejména na základě satelitních snímků, protože od roku 2009 jí Pchjongjang neumožňuje návštěvy inspektorů. Jihokorejská tisková agentura Yonhap v neděli uvedla, že do Washingtonu dorazil zmocněnec jihokorejské vlády pro jaderné otázky, který tam má jednat o obnovení dialogu s KLDR.

"Nezaznamenali jsme činnost v jaderném reaktoru (v Jongbjonu) od prosince 2018 do začátku července 2021," uvádí se ve zprávě MAAE s pátečním datem. Od začátku minulého měsíce podle ní experti této agentury evidují mimo jiné vypouštění chladící vody související s činností reaktoru.

Pode tiskové agentury Yonhap dorazil o víkendu do Washingtonu jihokorejský zmocněnec pro jednání o severokorejském jaderném programu No Kju-tuk. Už minulý týden jednal v Soulu americký zvláštní vyslanec pro Severní Koreu Sung Kim. "Rád bych hovořil o různých tématech týkajících se Korejského poloostrova, včetně severokorejského jaderného programu." řekl No novinářům ve Washingtonu.

Severní Korea se v roce 1985 připojila ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT), ale v lednu 2003 od ní odstoupila. Od roku 2003 se uskutečnilo několik kol šestistranných rozhovorů s KLDR, jichž se dále účastnily Jižní Korea, Japonsko, USA, Čína a Rusko. O jednání o denuklearizaci KLDR se neúspěšně pokoušel bývalý prezident Donald Trump, který se třikrát setkal s lídrem KLDR Kim Čong-unem. Trump požadoval, aby se Severní Korea nejprve zcela vzdala vývoje jaderných zbraní, teprve potom byl ochoten odvolat sankce uvalené na KLDR za její jaderné a raketové zbrojní testy.