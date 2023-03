MAAE: Dohoda, která má ochránit Záporožskou JE, by mohla být blízko

Dnipro (Ukrajina) - Dohoda, která má ochránit ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu před havárií, by mohla být blízko. Agentuře AP to dnes řekl šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. Zároveň upozornil, že v oblasti zesílily boje, což zvyšuje rizika týkající se této největší evropské atomové elektrárny.

"Je tam zvýšená úroveň bojů, aktivních bojů," řekl Grossi. "Moje tamní týmy denně informují o útocích, o zvuku těžkých zbraní. Je to prakticky neustálé," dodal šéf MAAE.

"Mluví se o ofenzivách a protiofenzivách. Koncentrace vojáků, koncentrace vojenské techniky, těžkých zbraní v oblasti v blízkosti elektrárny exponenciálně vzrostla, což nás samozřejmě nutí domnívat se, že možnost nehody... by mohla vzrůst," uvedl Grossi. Podle něj byla Záporožská jaderná elektrárna přímo ostřelována naposledy v listopadu, jejímu okolí se však zásahy nevyhýbají.

Ruské vojsko se Záporožské jaderné elektrárny zmocnilo za dramatických okolností loni v březnu během prvních dnů invaze na Ukrajinu. Zařízení se následně opakovaně stalo terčem ostřelování, z čehož se navzájem obviňovaly ruská a ukrajinská armáda.

Šéf MAAE už delší dobu usiluje o vytvoření ochranné zóny v okolí jaderného zařízení, které se nachází v těsné blízkosti válečné fronty. "Je to zóna extrémní nestability. Takže jednání samozřejmě ovlivňují probíhající vojenské operace. Proces posledních několika měsíců bych neoznačil jako takový, který nevedl k žádnému pokroku," uvedl Grossi a dodal, že jedná s ruskými i ukrajinskými představiteli.

Dohoda, jejímž cílem má být ochrana zařízení před jadernou havárií, je podle Grossiho blízko. "Samozřejmě potřebuji politický závazek, politické rozhodnutí. A v tomto případě chci zdůraznit, že by souhlasili s ochranou elektrárny. Nedohodli by se spolu. Dohodli by se s MAAE," poznamenal.

Agentuře Reuters Grossi řekl, že ve snaze dosáhnout v jednání průlomu, MAAE upravuje své návrhy. Podle některých diplomatů Grossiho poslední návrh už nezahrnuje vymezený okruh kolem elektrárny, který by označoval jako ochrannou zónu. "Jsem přesvědčen, že by mohlo být možné zavést nějakou formu ochrany, možná ani ne tak s důrazem na myšlenku zóny, ale na samotnou ochranu: co by lidé měli nebo neměli dělat," uvedl šéf MAAE.

Grossi se tento týden chystá podruhé od začátku ruské invaze loni v únoru překročit frontovou linii a Záporožskou jadernou elektrárnu navštívit. V pondělí se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a v dalších dnech by měl pravděpodobně zamířit do Moskvy.

Šest reaktorů elektrárny je nyní odstaveno a elektřinu, která je zapotřebí, aby se zabránilo jejich roztavení, zajišťuje pouze jedno zbývající elektrické vedení. Pracovníci zařízení museli podle AP během třináctiměsíční války na Ukrajině šestkrát dočasně využít nouzové dieselové generátory, aby zajistili napájení základních chladicích systémů. MAAE během ruské invaze umístila ve všech ukrajinských jaderných elektrárnách - včetně Záporožské JE - týmy svých expertů, aby snížila riziko nehody.