Praha - Přibývají dluhy, které nevznikly kvůli nedostatku financí, ale jako důsledek chybných kontaktních údajů, takže dlužníci o dluhu nevěděli. Podle statistiky společnosti M.B.A. Finance, která spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telekomunikačních a energetických firem, přes 30 procent pohledávek dlužníci nespláceli právě proto, že o nich nevěděli. Jejich podíl za dva roky narostl o více než deset procentních bodů.

Jak vyplývá z šetření M.B.A. Finance, třetina případů, které dostanou od věřitelů do správy, nemá platné kontaktní údaje. "Nejčastěji jsou to dluhy za energie, nebo telekomunikační a datové služby. U těchto komodit je to až čtvrtina pohledávek, které vznikly v důsledku nedbalosti, protože spotřebitelé přešli k jinému dodavateli, nebo je neinformovali o změně telefonu či adresy. Když jim vznikly nesplacené dluhy, spotřebitelé se o nich nedozvěděli, a tedy je neřešili," uvedl provozní ředitel M.B.A. Finance Jakub Zetek.

Dodal, že je běžné, že k jednomu jménu je uvedeno několik telefonních čísel a e-mailových adres, na kterých na upomínky nikdo nereaguje. Dlužníci komunikují z účtů, které jsou v anonymním tvaru. Často sice mají oficiální adresu pro dodavatele a úřady ve tvaru jméno.příjmení@doména, ale vůbec ji nekontrolují.

"Ať lidé mají více e-mailů na nákupy a komunikaci s přáteli. Ale jeden formální by měli mít na opravdu důležité věci. Takovou funkci ideálně splňuje datová schránka. Pro styk s úřady je zdarma, má váhu elektronického podpisu a je přístupná po internetu kdekoliv a kdykoliv," doporučil Zetek. Když se operátorům konečně podaří neplatiče kontaktovat, často je už dluh navýšený o penále a úroky z prodlení.

Lidé by neměli zapomínat ani na oznamování přechodných pobytů, delší vycestování do zahraničí, nebo hospitalizaci. Jen málokdo v takových případech informuje svého telefonního operátora, dodavatele energií, vody, pojišťovnu či banku. A pokud nastane problém, například s chybně odeslanou platbou, věřitel pak zasílá upomínky marně.

Situace by se mohla zlepšit po zavedení směrnice na ochranu osobních údajů GDPR. Všichni dodavatelé musí oslovit své zákazníky pro získání jejich souhlasu se zpracováním osobních dat, a tím si mohou zkontrolovat správnost kontaktních údajů.