Praha - Celkový počet dlužníků za telekomunikační služby sice klesá, přibývá ale mladých lidí, kteří mají výrazně vyšší dluh, než mají starší neplatící zákazníci. Vyplývá to ze statistiky společnosti M.B.A. Finance, které spravuje pohledávky mobilních operátorů. Důvodem je podle ní fakt, že mladí lidé si chybně nastavují tarif, který pak i násobně překročí a nemají peníze na zaplacení čerpaných služeb.

U pětadvacetiletých dlužníků činí průměrná nezaplacená částka 1632 korun, kdežto u osmnáctiletých dlužníků už je to 2678 korun. Mladí lidé totiž nemají zkušenosti s hospodařením a špatně odhadují svoji spotřebu. V případě mobilních služeb se jim stává, že při snaze ušetřit ve finále zaplatí víc, než by museli.

"Při výběru tarifu mobilního operátora často volí nižší měsíční platbu mezi dvěma až třemi sty korun, protože jsou přesvědčeni, že víc mobilních služeb nebudou čerpat. Jenže provolají víc minut, pošlou víc textových zpráv a stáhnou mnohem víc dat, než měli v nastaveném limitu. A pak musí doplatit za vyšší ceny všechny služby nad paušál, takže měsíční vyúčtování vysoko překročí částku, za níž by měli neomezený tarif i s balíkem dat," uvedl provozní ředitel M.B.A. Finance Jakub Zetek.

S nedostatkem životních zkušeností souvisí podle něj i neochota mladých lidí dluhy řešit. Na upomínky nereagují a v komunikaci jsou laxní. "U mladých lidí se často setkáváme s postojem, 'co mě otravujete, já to někdy zaplatím', případně 'ono to nějak dopadne'. A když pohledávku operátora začne řešit Český telekomunikační úřad a následně exekutor, dluh jim zbytečně naroste," popsal následky Zetek.

Průměrná dlužná částka u mobilních operátorů podle věku dlužníka:

věk Průměrná částka 18 2678 Kč 19 2187 Kč 20 1958 Kč 21 1937 Kč 22 1838 Kč 23 1796 Kč 24 1781 Kč 25 1632 Kč

zdroj: MBA. Finance