Lyžařům pomalu končí sezona,ovlivnila ji i opatření ke koronaviru

Praha - Lyžařská sezona v českých střediscích pomalu končí, hlavně kvůli oteplení. Třeba v noci na dnešek padly teplotní rekordy na většině meteorologických stanic měřících aspoň 30 let. Někde klesla návštěvnost i v důsledku preventivních opatření státu kvůli šíření nového typu koronaviru. Některá střediska ale chtějí provoz udržet do dubna. Vyplývá to z informací ČTK od provozovatelů areálů.

Šumavský skiareál Lipno ukončí kvůli oteplení provoz už v pátek. ČTK to za středisko řekl Jiří Falout. V provozu zůstává na Šumavě třeba středisko na Zadově. S ohledem na preventivní zrušení větších akcí kvůli koronaviru však neuspořádá sobotní Zadovskou stovku, řekl za středisko Petr Vondraš. V provozu jsou ještě areály Ski&Bike Špičák a Nad Nádražím - Belveder, kvůli počasí ovšem zřejmě o víkendu ukončí sezonu.

V Krkonoších zůstává i přes nepřízeň počasí na některých sjezdovkách až 90 centimetrů sněhu. "Stále věříme, že se u nás bude lyžovat nejméně do konce března," řekl ČTK provozní náměstek Sportovního areálu Harrachov Vlastislav Fejkl. V Rokytnici nad Jizerou se podle Víta Pražáka z tamního zimního střediska silně podepsala obleva na jižních svazích. O víkendu se podle něj rozhodne, zda areál zůstane v provozu ještě příští týden.

V krkonošském SkiResortu Černá hora - Pec se lyžuje na 37 kilometrech sjezdovek v areálech Černá hora, Pec pod Sněžkou a Velká a Malá Úpa. Ve Špindlerově Mlýně se podle mluvčího tamního střediska Adama Svačiny lyžuje na 20 kilometrech sjezdovek, na nichž je přes půl metru sněhu. Pokud nenastane nic neočekávaného, mohlo by se tam lyžovat do poloviny dubna.

Dobré podmínky stále nabízejí také největší jizerskohorská střediska na Severáku a Tanvaldském Špičáku, která provozuje společnost SKI Bižu. Horší je podle ředitele Pavla Bažanta situace v Bedřichově, kde je sněhu málo a v neděli tam zřejmě sezonu ukončí. Školy podle něj navíc po zavedení opatření kvůli koronaviru zrušily objednané lyžařské výcviky. Ve Skiareálu Ještěd v Liberci už je rozhodnuto, že sezona tam skončí v neděli.

V Krušných horách se lyžuje v areálech na Klínovci, Novako a Skipot v Potůčkách, na některých tratích je až 60 centimetrů sněhu. Níže položená střediska v Aši a v Mariánských Lázních a také na Bublavě a Plešivci už sezonu ukončily. Podle provozovatelů Krušnohorské magistrály pravděpodobně skončila sezona i pro běžkaře.

Ve středních Čechách se bude asi lyžovat ještě do konce týdne na Monínci u Sedlce-Prčice na Příbramsku. Pokud však přijde dnes v noci silný déšť, ukončí areál provoz již v pátek, řekl ČTK správce střediska Jaroslav Krejčí. Ostatní středočeské areály ukončily provoz již dříve. Na Vysočině jezdí poslední vlek na Šacberku u Jihlavy. Jeho provozovatel Pavel Havlíček dnes ČTK řekl, že otevřeno bude určitě do neděle.

V Orlických horách jsou v provozu hlavní střediska v Deštném a Říčkách, kde je až 70 centimetrů sněhu. Na Bukové hoře se sice nelyžuje na straně Čenkovic, jen na straně Červené Vody, po uzavření škol kvůli koronaviru však areál očekává větší zájem rodin s dětmi. Chtějí tedy sjezdovky opět otevřít na víkend, řekl ČTK mluvčí Skiresortu Buková hora Petr Toman. Asi 8,5 kilometru sjezdovek je k dispozici ve středisku v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem. Na svazích leží až 70 centimetrů sněhu.

Závěr sezony poznamenala v Jeseníkách opatření kvůli koronaviru, protože školy ruší plánované lyžařské kurzy a některé areály odvolaly hromadné akce. V provozu bude o víkendu většina jesenických středisek. Níže položené areály na Olomoucku a Prostějovsku už vleky zastavily.

V Beskydech už i ve výše položených areálech ubývá sněhu a výrazně opadl zájem lyžařů. Část středisek vleky zastavila už v únoru. Zhruba z poloviny zůstává v provozu středisko Kohútka na Vsetínsku, kde je asi 30 centimetrů sněhu, uvedl zástupce areálu Miroslav Maczko. Podobná je situace ve Stupavě na Uherskohradišťsku. Oba areály počítají s provozem o víkendu a pak podle situace. Areál Razula ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku ukončí sezonu v neděli. Ski Bílá na Frýdecko-Místecku zatím nabízí stále příznivé podmínky pro lyžování. V souvislosti s opatřeními kvůli koronaviru musel zrušit víkendové závody a není vyloučeno, že zruší i tradiční zábavní akci chystanou na další sobotu, řekl ČTK za středisko Václav Vrzgula.