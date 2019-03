Ilustrační foto - Ideální sněhové podmínky přilákaly 21. února 2019 lyžaře do horského střediska Kopřivná v Malé Morávce v Jeseníkách.

Ilustrační foto - Ideální sněhové podmínky přilákaly 21. února 2019 lyžaře do horského střediska Kopřivná v Malé Morávce v Jeseníkách. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Lyžařské podmínky vylepšil v českých skiareálech nový sníh. Přesto některé z nich ukončí po tomto víkendu sezonu, což se týká zejména menších a níže položených středisek. Mnoho jiných se chystá přejít na omezený provoz. Zájem lyžařů už polevuje, zjistila ČTK.

V Krkonoších omezí provoz například SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou, od pondělí zůstanou otevřené už jen výše položené areály Černá hora, Pec pod Sněžkou a Velká Úpa. Bez omezení pokračují Špindlerův Mlýn nebo Rokytnice nad Jizerou. Na svazích je tam stále přes metr sněhu, lidé navíc nemusejí čekat v dlouhých frontách.

Kvůli úbytku lyžařů v neděli ukončí sezonu Ještěd. Stejně tak skončí lyžařská sezona na Ústecku, příští týden už zřejmě nepojede Telnice ani Bouřňák.

Do hor mohou stále vyrazit běžkaři. Magistrály v Krušných i Jizerských horách jsou v dobrém stavu, vyjet do stopy se dá také na Šumavě v okolí Železné Rudy nebo Modravy. Úprava magistrály v Jizerských horách ale bude od pátku omezena kvůli ochraně vzácného tetřívka, kterému začíná období rozmnožování. Také na území šumavského národního parku se mohou stopy upravovat už jen do pátku.

Sjezdové podmínky Šumavě výrazně zlepšil čerstvý sníh. Skiareál Lipno nabízí 12 kilometrů sjezdovek, na Špičáku by se mělo lyžovat až do konce března. Provoz ale už ukončily areály v Nýrsku, v Přimdě v Českém lese, v Kocourově u Klatov, v Hartmanicích či v Kašperských Horách.

Na Vysočině jsou v provozu poslední tři sjezdovky. Je to Šacberk u Jihlavy, Harusův kopec v Novém Městě na Moravě a Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí. Pouze Šacberk ale bude fungovat i po víkendu. Běžkaři mohou ještě využívat uměle zasněžené tratě novoměstské Vysočina Areny.

V Jeseníkách je díky značné zásobě sněhu v provozu většina lyžařských areálů. Upravené jsou i běžecké trasy. Také tam ale lidí ubývá. Kvůli malému zájmu a nepříznivé předpovědi počasí tak visí otazníky nad víkendovým lyžováním v Hlubočkách u Olomouce, v neděli skončí i Jonas Park v Ostružné. V Beskydech jsou v provozu už jen větší lyžařská střediska. Menší provoz ukončila či výrazně omezila. Vleky již nejezdí například v Čeladné.

Ve Zlínském kraji v pondělí přeruší provoz areál Rališka v Horní Bečvě, příští víkend by ale ještě chtěli otevřít. Ve ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích se bude zřejmě lyžovat naposledy 24. března. Sezonu už ukončila střediska v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, v Pozděchově na Vsetínsku, v Trnavě na Zlínsku, v Rusavě na Kroměřížsku nebo areál Tesák v Hostýnských vrších.

Na jižní Moravě už je v provozu jen areál v Olešnici na Blanensku a i tam se bude lyžovat v neděli naposledy. Ve Středočeském kraji jsou v plném provozu už jen Monínec a také Chotouň, která ale od příštího týdne zkrátí provozní dobu.