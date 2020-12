Lyžařské areály postupně zahajují sezonu

Praha - Lyžařské areály v Česku postupně zahajují sezonu poznamenanou pandemií nemoci covid-19. Třeba ve skiareálu Špindlerův Mlýn v Krkonoších dnes byla návštěvnost oproti loňsku sotva třetinová. Některé areály si však návštěvnost pochvalují. Vláda rozhodla, že se mohou lyžařská střediska od pátku otevřít, ale na horách se lidé nemohou ubytovat a u pokladen a před turnikety musejí počítat s koridory usměrňujícími počty lidí. Provozovatelé areálů se obávají nejistoty v tom, jak dlouho budou moci být střediska v provozu. Některé areály navíc zatím neotevřely kvůli nepřízni počasí.

Tuzemská lyžařská střediska mohla od pátku zahájit sezonu za dodržení protiepidemických opatření. Lyžaři například musejí mít u vleků a na lanovkách zakrytá ústa i nos, ve frontách jsou povinné dvoumetrové odstupy a občerstvení se prodává jen přes výdejní okna. Ve Špindlerově Mlýně se začalo lyžovat hned v pátek, kdy dorazily stovky lidí. Dnes tam lyžovala asi tisícovka lyžařů, což je oproti loňsku zhruba třicetiprocentní návštěvnost, řekl ČTK vedoucí skicentra René Hroneš.

"Není žádná zahraniční klientela, s uzavřením hotelů není pobytová klientela. Jsou to lidé, kteří mají náš areál v dojezdové vzdálenosti, nebo tady mají vlastní ubytování," uvedl Hroneš. K lanovkám vedou jednostopé koridory a vládní nařízení podle něj lidé dodržují.

Do šumavského areálu Ski&Bike Špičák přijelo dnes do 15:00 zhruba 550 lidí a v pátek, kdy středisko otevřelo, asi 300 lyžařů. Na všední den to byla slušná návštěva, řekl ČTK ředitel areálu Vladimír Kasík. Lyžaři přijeli podle něj hlavně místní a ti, co mají v oblasti apartmány a chalupy. Nikde se netvořily žádné fronty ani dopravní zácpy.

Do jihočeských areálů Lipno a Zadov na Šumavě, která mají také otevřeno od pátku, dorazily podobné počty lyžařů jako na Špičák. "Musím říci, že začátek sezony vypadá docela vydařeně," řekl ČTK za středisko Zadov Petr Vondraš. Návštěvnost je podle něj zatím lepší než loni při začátku sezony.

V největším lyžařském areálu v Krušných horách na Klínovci začala sezona rovněž v pátek. Provozovatelé otevřeli skiareál kvůli vládním restrikcím opožděně, původně plánovali zahájit provoz již na začátku prosince. "Zatím tu není nával, rozjezd je zatím pomalý, protože jde o všední den a první den sezony," řekla v pátek mluvčí střediska Hana Hoffmannová. Na Božím Daru zahájili provoz dnes. Do areálu Novako přijelo zhruba 150 lyžařů, hlavně rodin s dětmi, řekla ČTK provozovatelka Pavlína Nováková.

Ve Středočeském kraji jsou v provozu dva ze čtyř lyžařských areálů, v Chotouni a na Monínci. Podle ředitele areálu Monínec Jaroslava Krejčího je víkendový provoz srovnatelný s loňským ve stejném období, ale ještě se uvidí, jaký bude zájem ve všední dny. Na Šibeničním vrchu u Mnichovic a ve skiareálu Kvasejovice na Příbramsku spuštění provozu teprve chystají.

V areálu v Karolince na Vsetínsku v Beskydech začala zimní sezona dnes. Dopoledne dorazila na svah více než stovka lidí, řekl ČTK zástupce areálu Marek Cimala. "Bereme to jako první zkušební den, i když návštěvnost byla slušná. Vyzkoušeli jsme si, jak vše zorganizovat. Víme třeba, že budeme muset do řady postavit našeho pracovníka, aby upozorňoval na dodržování rozestupů, a také připomínat povinnost mít roušku i na vleku," uvedl.

Sezona dnes v Beskydech začala i v Razule ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Zájem o lyžování zatím nebyl velký, ale na neděli si už lidé objednávali lyžařské lekce. Již v pátek zahájilo sezonu středisko Stupava na Uherskohradišťsku. V pátek i dnes byly na svahu desítky lidí. Už v pátek otevřel také beskydský areál Bílá na Frýdecko-Místecku. "V pátek dorazilo asi 700 lyžařů. Dnes byla situace stejná. Návštěvnost je podprůměrná. Jsme ale rádi, že jsme mohli zahájit provoz. Držíme se totiž hesla, že každý den se počítá. Nikdo nevíme, co bude za pár dnů," uvedl provozovatel areálu Jaroslav Vrzgula.

Policisté dnes na twitteru uvedli, že začátek lyžařské sezony v celém Česku se zatím obešel bez problémů. "V horských střediscích po celé ČR neevidujeme žádné výrazné komplikace a díky ohleduplnosti návštěvníků jsme nemuseli řešit téměř žádné mimořádné události. Příjezdové cesty jsou bez problémů sjízdné a parkovací kapacity prozatím dostačující," oznámili.

Kromě omezení provozu kvůli covidu-19 ale vlekařům situaci ztěžuje i počasí. Na horách bylo v posledních dnech teplo a střediska tak často ani nemohla zasněžovat. Většina otevřených středisek hlásí jen několik desítek centimetrů technického sněhu.