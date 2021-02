Lyžařská střediska se připojují k manifestu, vznikl na Kraličáku

Šumperk - Kvůli nesouhlasu s vládními opatřeními zamezujícími otevření lyžařských areálů a sportovišť v jakémkoli režimu se začala střediska ode dneška připojovat k Manifestu horských areálů a sportovišť s názvem 12 vět 2021. Iniciativa vzešla z horského areálu Kraličák na Šumpersku, zaštítěna je Asociací lanových drah. Podle mluvčí Kraličáku Petry Křížkové se chystají zapojit další desítky středisek. Slogany 12 vět 2021 vyvěsilo středisko na ploty i na své webové stránky, svůj nesouhlas chystá také vyjádřit videem natočeným se svými zaměstnanci na sociální síti.

"Na manifestu spolupracujeme s Asociací lanových drah, zapojit by se do něj mělo během dneška a úterka zhruba 20 lyžařských areálů, ale další přibývají. Tímto Manifestem a vizuálním vyjádřením v našem areálu včetně nahrání videa s našimi zaměstnanci sdílíme situaci s dalšími kolegy z různých oborů, kteří umí a mohou zajistit chod svých provozoven s patřičnými opatřeními. Apelujeme na vládu, aby změnila politiku zákazů na politiku kontrolované regulace co nejdříve, pro zdraví nás všech," řekla dnes ČTK Křížková.

Potřeba vyjádřit se tímto manifestem podle ní vzešla ze současné situace a kvůli komunikaci české vlády, jejíž dosavadní opatření znemožňují areály otevřít. "Vnímáme, že situace je vážná. Nechceme zlehčovat dopady onemocněním covid-19 a dodržujeme všechna pravidla, ale musíme vyjádřit nesouhlas vůči vládním opatřením zamezujícím otevření lyžařských areálů a sportovišť v jakémkoliv režimu. Je mnoho možností, jak kontrolovaně a bezpečně provozovat tyto areály a jak udržet malá i velká lyžařská střediska naživu," řekla Křížková. "Jsme v patové situaci, areály jsou velké kolosy, máme spoustu zaměstnanců, pro které v tuto chvíli nemáme práci. Je to dost komplikovaná situace," doplnila.

Manifest zveřejnila na svých webových stránkách také Asociace lanových drah. Součástí pokynů je i vyvěšení sloganu o podpoře Manifestu lyžařských areálů a sportovišť 12 vět 2021 na ploty před panoramatické kamery a umístění manifestu na webové stránky středisek.

V textu manifestu stojí, že areály nesouhlasí s destruktivními opatřeními vlády a domnívají se, že zákazy současnou situaci neřeší. "Způsobují nebezpečné situace v našich areálech a na sportovištích, které teď nemůžeme ovlivnit," uvádí manifest. Poukazuje na to, že se střediska o návštěvníky dokážou postarat bezpečně a v souladu se všemi protiepidemickými opatřeními, pokud jim to bude umožněno, a žádají vládu o spuštění areálů i sportovišť s regulačními opatřeními co nejdříve.

Skiareály mohly v aktuální zimní sezoně zatím fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem, některá střediska tak dosud vůbec neotevřela.