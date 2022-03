Lyžařská sezona v ČR se chýlí ke konci, podmínky pro lyžování ale stále jsou

Praha - Horská střediska v Česku stále nabízejí dobré lyžařské podmínky. Lyžařská sezona se ale pomalu chýlí ke konci, část areálů bude v neděli s koncem jarních prázdnin v provozu naposledy a začne se připravovat na léto. Velké skiareály zatím zůstanou v provozu. Vzhledem k dostatku sněhu jsou v horských oblastech sjízdné i běžecké stopy, v některých místech se ale budou upravovat naposledy.

V Krkonoších pojedou v neděli naposledy v sezoně vleky v areálech Černý Důl, Velká Úpa, Svoboda nad Úpou, Prkenný Důl u Žacléře nebo Labská ve Špindlerově Mlýně. V největším českém středisku Špindlerův Mlýn, kde je na sjezdovkách od 50 do 70 centimetrů sněhu, plánují provoz do 10. dubna s tím, že s koncem jarních prázdnin a úbytkem lyžařů jej budou postupně utlumovat. Podmínky k lyžování zůstávají vynikající, řekl ČTK ředitel skiareálu René Hroneš. Dostatek sněhu je i v Rokytnici a skiareál podle ředitele Víta Pražáka pojede, dokud bude zájem lyžařů.

Dobré podmínky pro lyžování jsou nadále i v Jizerských horách a do konce příštího týdne tam zůstane v provozu Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov. Upravené jsou i běžkařské trasy. Výjimkou jsou čtyři úseky Jizerské magistrály, které se v týdnu přestaly upravovat kvůli ochraně ohroženého tetřívka obecného.

Do 27. března by se mělo v omezeném provozu lyžovat také v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem. Sněhu je stále dostatek, ale areál se už bude připravovat na letní sezonu, řekl dnes ČTK obchodní manažer střediska Tomáš Drápal. Naopak pro Hlinsko na Chrudimsku či České Petrovice na Orlickoústecku by měl být nastávající víkend poslední v sezoně.

Na Šumavě je v provozu většina vleků a běžecké stopy jsou ještě dobré v okolí Modravy, kde mrzne. Naproti tomu na Železnorudsku pršelo a rolba dnes protahovala tamní běžecké trasy naposledy.

Na Vysočině mají před sebou poslední víkend sezony areály Harusův a Fajtův kopec a Křemešník. Šacberk a Čeřínek u Jihlavy chtějí pokračovat. Pro běžkaře jsou ve vyhrazených hodinách pořád přístupné uměle zasněžené sportovní tratě novoměstské Vysočina Areny. Na víkend by měl být znovu upravený běžkařský okruh v Jihlavě.

O něco více možností mají běžkaři v Jeseníkách, kde by na víkend měla být upravena většina stop v okolí Skřítku, v Koutech i ve vrcholových partiích, jako je Ovčárna, Švýcárna, sedlo a Paprsek. Na horách je v nejvyšších partiích přes metr sněhu a bez omezení je v provozu většina lyžařských středisek. Návštěvnost je v porovnání s předchozími týdny ale nižší, řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Michal Klimeš.

S jarním počasím ubylo lyžařů i v Javorníkách a Beskydech. V provozu tam jsou ale nadále například areály Synot Kyčerka, Jezerné ve Velkých Karlovicích, Rališka, U Sachovy studánky v Horní Bečvě, Karolinka nebo Kohútka u Nového Hrozenkova. Skiareál Razula ve Velkých Karlovicích naposledy otevře v neděli. V okolí Horní Bečvy, na hřebenech Javorníků a na Pustevnách lze vyrazit i na běžky.