Lyžařská hvězda Johaugová se ve Falunu rozloučila s kariérou vítězstvím

Falun (Švédsko) - Končící norská lyžařská hvězda Therese Johaugová vyhrála závěrečný individuální závod zkrácené sezony Světového poháru na 10 km volně ve Falunu. Kateřina Janatová doběhla na 32. místě.

V závodě mužů na 15 km zvítězil Nor Didrik Tönseth. Pro třicetiletého norského reprezentanta šlo celkově o čtvrtý úspěch mezi jednotlivci a první od roku 2018. Na kontě má také dva triumfy se štafetou.

Třiatřicetiletá Johaugová si doběhla pro 82. individuální výhru, celkově zaokrouhlila počet triumfů na rovnou stovku. Dnes vyhrála s pohodlným náskokem před Jonnou Sundlingovou ze Švédska. Vítězka pátečního sprintu na druhé příčce zaostala o 35,9 sekundy.

Třetí pozici obsadila druhá žena konečného pořadí Světového poháru Jessica Digginsová. Vítězka seriálu Natalja Něprjajevová ve Falunu nestartovala po vyloučení ruských reprezentantů ze závodů kvůli invazi jejich země na Ukrajinu.

Johaugová konec kariéry oznámila po olympiádě v Pekingu, kde se dočkala vytouženého zlata v individuálním závodu. Celkem má čtrnáctinásobná mistryně světa a trojnásobná vítězka Světového poháru na kontě čtyři olympijská zlata.

Janatová na Johaugovou zaostala o téměř dvě minuty a od bodů ji dělilo šest sekund. "Dneska to byl opravdu hezký závěr. Kolem trati bylo hodně lidí a fandili všude," uvedla česká reprezentantka v tiskové zprávě.

"Bohužel mi na konci lehce došlo, a tak jsem ztratila třicítku. Jinak jsem nejela špatný závod, ale 32. místo zní hůř než nejlepší třicítka. I tak jsem s distančními závody spokojená, protože jsme udělala aspoň malý posun," přidal Janatová, kterou příští týden ještě čeká dálkový závod Birkebeinerrennet.

Tönseth ve Švédsku vyhrál s náskokem devíti sekund před domácím Callem Halfvarssonem, za kterým se seřadili další čtyři Norové. Nejlepším z nich byl na třetí příčce Harald Östberg Amundsen, který na vítěze ztratil 20 sekund.

Držitel velkého glóbu Nor Johannes Hösflot Klaebo, kterému v předstihu celkový triumf v seriálu zajistilo vyloučení ruských běžců, ve Falunu kvůli covidu nestartoval. Již jistý vítěz pořadí distančních závodů Ivo Niskanen z Finska doběhl desátý.

Světový pohár mělo původně zakončit finále 18. až 20. března v Ťumeni, která však o pořadatelství přišla v rámci sankcí za ruské napadení Ukrajiny. Mezinárodní lyžařská federace poté náhradní dějiště nenašla.

V neděli jsou ve Švédsku na programu smíšené štafety a sprinty dvojic.

Výsledky SP v běhu na lyžích ve Falunu

Muži - 15 km volně: 1. Tönseth (Nor.) 31:57,6, 2. Halfvarsson (Švéd.) -9,0, 3. Amundsen -20,4, 4. Holund -21,2, 5. Nyenget -23,6, 6. Röthe (všichni Nor.) -28,2, 7. Patterson (USA) -42,0, 8. Parisse (Fr.) -46,0, 9. Leveille (Kan.) -48,9, 10. Niskanen (Fin.) a Musgrave (Brit.) oba -51,0.

Konečné pořadí distančních závodů (po 12 závodech): 1. Niskanen 493 b., 2. Bolšunov (Rus.) 418, 3. Klaebo (Nor.) 413, ...25. Novák 138, 84. Fellner (oba ČR) 5.

Konečné pořadí SP (po 23 závodech): 1. Klaebo 1375, 2. Bolšunov 878, 3. Niskanen 744, 4. Jouve (Fr.) 614, 5. Valnes (Nor.) 559, 6. Tönseth 527, ...23. Novák 270, 78. Černý 41, 86. Šeller 30, 109. Pechoušek 16, 117. Fellner 15, 132. Kalivoda 7, 145. Knop (všichni ČR) 5.

Ženy - 10 km volně: 1. Johaugová (Nor.) 22:34,3, 2. Sundlingová (Švéd.) 35,9, 3. Digginsová (USA) -36,3, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -38,2, 5. H. Wengová (Nor.) -42,7, 6. Anderssonová (Švéd.) 42,9, 7. Niskanenová (Fin.) -50,2, 8. Brennanová (USA) 59,8, 9. Skaanesová (Nor.) -1:01,1, 10. Claudelová (Fr.) -1:04,0, ...32. Janatová (ČR) -1:54,6.

Konečné pořadí distančních závodů (po 12 závodech): 1. Johaugová 735, 2. Karlssonová (Švéd.) 480, 3. Pärmäkoskiová 475, ...73. Janatová 6, 78. Hynčicová 5, 84. Nováková 2, 85. Beranová (všechny ČR) 2.

Konečné pořadí SP (po 23 závodech): 1. Něprjajevová (Rus.) 973, 2. Digginsová 793, 3. Anderssonová 772, 4. Pärmäkoskiová 763, 5. Johaugová 735, 6. H. Wengová 704, ...38. Janatová 128, 73. Beranová 25, 90. Antošová 12, 94. Hynčicová 11, 116. Nováková (všechny ČR) 2.