Lyžařky v Aare nepojedou, velký glóbus má poprvé Brignoneová

Aare (Švédsko) - Závěrečné tři závody Světového poháru žen ve sjezdovém lyžování ve švédském Aare byly kvůli šíření koronaviru zrušeny. Velký křišťálový glóbus za celkové vítězství v seriálu získala jako první Italka v historii Federica Brignoneová, Ester Ledecká byla ve své nejúspěšnější lyžařské sezoně desátá.

V Aare se měl jet ve čtvrtek paralelní slalom, v pátek obří slalom a v sobotu slalom speciál. Po zrušení závodů dostane Brignoneová také malý glóbus za obří slalom, hodnocení slalomu a paralelních disciplín ovládla Slovenka Petra Vlhová.

Devětadvacetiletá Brignoneová vyhrála v sezoně pět závodů a ukončila kralování Mikaely Shiffrinové, jež ovládla minulé tři ročníky. Americká hvězda vedla hodnocení Světového poháru až do února, kdy jí nečekaně zemřel otec a ona přerušila sezonu. V závodech se měla poprvé od konce ledna představit právě v Aare, ale nakonec nedostala šanci ztrátu 153 bodů na Brignoneovou stáhnout.

Sezona měla původně vyvrcholit 18. až 22. března společným finále Světového poháru mužů a žen v Cortině d'Ampezzo, jež bylo ale kvůli šíření koronaviru v Itálii už minulý týden zrušeno. Muži by měli sezonu zakončit příští týden v Kranjské Goře, kde se pojedou obří slalom a slalom bez účasti diváků.

Hodnocení SP v alpském lyžování žen po zrušení závěrečných závodů v Aare:

Konečné pořadí SP (po 30 závodech): 1. Brignoneová (It.) 1378, 2. Shiffrinová (USA) 1225, 3. Vlhová (SR) 1189, 4. C. Suterová (Švýc.) 837, 5. Bassinová (It.) 817, 6. Holdenerová (Švýc.) 791, ...10. Ledecká 503, 84. Dubovská 35, 101. Capová (všechny ČR) 21.

Konečné pořadí slalomu (po 6 závodech): 1. Vlhová 460, 2. Shiffrinová 440, 3. Liensbergerová (Rak.) 276, 4. Holdenerová 260, 5. Swennová Larssonová (Švéd.) 235, 6. Haverová-Lösethová (Nor.) 228, ...32. Dubovská 29, 35. Capová 21.

Konečné pořadí obřího slalomu (po 6 závodech): 1. Brignoneová 407, 2. Vlhová 333, 3. Shiffrinová 314, 4. Bassinová 309, 5. Robinsonová (N. Zél.) 300, 6. Holdenerová 234.

Konečné pořadí paralelních disciplín (po 2 závodech): 1. Vlhová 113, 2. Direzová (Fr.) 100, 3. Brignoneová 90, 4. Swennová Larssonová a Mörzingerová (Rak.) obě 80, 6. Bassinová 78, ...39. Dubovská 6.