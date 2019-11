Lyžařka Razýmová běžela v Ruce o medaili, nakonec byla pátá

Ruka (Finsko) - Životní závod zaběhla v úvodu Světového poháru ve finské Ruce česká lyžařka Kateřina Razýmová. Na trati 10 km klasicky dlouho bojovala o stupně vítězů a nakonec obsadila páté místo. Medaile jí unikla o 2,3 sekundy. Úvodní distanční závod vyhrála suverénně favorizovaná Norka Therese Johaugová.

Závod mužů na 15 km klasicky vyhrál domácí Iivo Niskanen. Mistr světa z roku 2017 o 13 sekund porazil obhájce celkového prvenství a vítěze zahajovacího sprintu Johannese Klaeba z Norska. Jediný český zástupce Michal Novák obsadil 46. příčku a nebodoval.

Dosavadním nejlepším výsledkem Razýmové ve Světovém poháru bylo 18. místo, které obsadila loni v Lahti rovněž na klasické desítce. V Ruce dnes osmadvacetiletá účastnice olympijských her v Pchjongčchangu své maximum výrazně překonala.

"Vůbec nevím, co mám říct, protože jsem naprosto šťastná. Vůbec jsem to nečekala. Během závodu mi pořád hlásili, že jsem druhá, takže jsem si myslela, že mi hlásí úplné nesmysly. Teď mě mrzí ty dvě vteřinky, protože být třetí, to by byla úplná bomba," řekla Razýmová. Formu naznačila už v polovině listopad vítězstvím v kontrolním závodu FIS na 10 kilometrů volně ve finské Ounasvaaře.

Na trať v Ruce vyrazila s číslem 53 a na mezičasech se dlouho držela na druhém místě za norskou hvězdou Johaugovou. Po polovině závodu se před Razýmovou dostala ještě Finka Krista Pärmäkoskiová a v samotném závěru českou reprezentantku předstihly také Ruska Natalija Něprjajevová a Američanka Sadie Bjornsenová, která porazila Razýmovou o jednu sekundu. Před šestou Američankou Rosie Brennanovou měla česká lyžařka náskok přes 11 sekund. Až na dalších místech skončila dvojnásobná vítězka Světového poháru Heidi Wengová a další Norka Astrid Jacobsenová.

Po projetí cílem se Razýmová rozbrečela. "Ale ne kvůli tomu, že jsem pátá, prostě jsem nechápala, že bych mohla být takhle dobrá. Musím říct, že jsem se v průběhu závodu dokázala spokojit s tím, že jsem třetí nebo čtvrtá a ten poslední kilometr jsem prostě nevěřila a jela na autopilota," uvedla a děkovala servisu za podporu na trati. "Ta byla neuvěřitelná a taky za lyže, které byly skvělé. Jdu si to teď užívat," řekla třináctá žena průběžného pořadí SP, které vede Bjornsenová.

V neděli čeká lyžařky na závěr miniseriálu Ruka Triple stíhací závod na 10 km volně, do kterého Razýmová vyrazí jako sedmá s mankem 54 sekund na Johaugovou. Na třetí Pärmäkoskiovou bude mít odstup 27 sekund.

Razýmová zajela nejlepší český výsledek po skoro dvou letech. Naposledy se do desítky dostala Petra Nováková, která v lednu 2018 byla devátá v Lenzerheide ve stíhacím závodu volně na 10 km v etapě Tour de Ski. Na stupně vítězů Češky v SP čekají od března 2007, kdy Kateřina Neumannová doběhla druhá ve Falunu.

Desetinásobná mistryně světa Johaugová, která se loni vrátila po trestu za doping, navázala vítězstvím s půlminutovým náskokem na loňskou sezonu. V ní ovládla všechny distanční závody Světového poháru, v nichž startovala, kromě jednoho, v kterém skončila druhá.

Závody SP v běhu na lyžích v Ruce:

Muži - 15 km klasicky: 1. Niskanen (Fin.) 35:17,0, 2. Klaebo -13,0, 3. Iversen -14,9, 4. Tönseth (všichni Nor.) -33,1, 5. Bolšunov -43,8, 6. Larkov (oba Rus.) -45,4, 7. Golberg -49,7, 8. Holund (oba Nor.) -55,9, 9. Usťugov -57,2, 10. Jakimuškin (oba Rus.) -1:06,2, ...46. Novák (ČR) -2:34,6.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 38 závodů): 1. Klaebo 96, 2. Iversen 80, 3. Golberg 78, 4. Bolšunov 77, 5. Niskanen 68, 6. Halfvarsson (Švéd.) 52.

Pořadí miniseriálu Ruka Triple (po 2 ze 3 závodů): 1. Klaebo 37:37, 2. Iversen -16, 3. Niskanen -18, ...44. Novák -3:01.

Ženy - 10 km klasicky: 1. Johaugová (Nor.) 26:47,5, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) -30,1, 3. Něprjajevová (Rus.) -44,4, 4. Bjornsenová (USA) -45,7, 5. Razýmová (ČR) -46,7, 6. Brennanová (USA) -57,9, 7. H. Wengová -58,0, 8. Jacobsenová (obě Nor.) -59,6, 9. Išidaová (Jap.) -1:04,5, 10. Niskanenová (Fin.) -1:07,2, ...34. Nováková -2:03,4, 56. Schützová -2:39,9, 79. Janatová (všechny ČR) 3:40,4.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 38 závodů): 1. Bjornsenová 83 b., 2. Něprjajevová 75, 3. Sundlingová (Švéd.) 68, 4. Johaugová 61, 5. Jacobsenová 56, 6. Pärmäkoskiová 51, ...13. Razýmová 37.

Pořadí miniseriálu Ruka Triple (po 2 ze 3 závodů): 1. Johaugová 29:55, 2. Bjornsenová -18, 3. Pärmäkoskiová -27, ...7. Razýmová -54, 38. Nováková -2:14, 56. Schüztová -2:49, 79. Janatová -3:49.

