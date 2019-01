Ulricehamn (Švédsko) - Lyžařka Petra Nováková poprvé v sezoně bodovala ve Světovém poháru. Na desetikilometrové trati volnou technikou v Ulricehamnu ve Švédsku doběhla na 24. místě. Suverénně vyhrála Therese Johaugová, norská královna distančních závodů zvítězila v sezoně už poosmé.

Mužskou patnáctku vyhrál Francouz Maurice Manificat, který o vteřinu porazil Nora Simena Hegstada Krügera. Nikdo ze čtveřice českých reprezentantů se k bodovaným místům nepřiblížil, nejlepší byl na 61. místě Petr Knop.

Nováková se před týdnem v Estonsku vrátila do SP po téměř dvouměsíční pauze, kterou si vynutily potíže s bolavou kyčlí. Do bodované třicítky se v Otepää ještě nedostala, ve Švédsku se jí to už povedlo a za 24. místo získala sedm bodů. Pětatřicáté Kateřině Razýmové chybělo k bodu 6,2 sekundy.

Johaugovou na cestě za jubilejním 50. triumfem v SP opět nikdo neohrozil. Druhá skončila se ztrátou bezmála 23 vteřin její krajanka Astrid Jacobsenová, třetí byla domácí závodnice Ebba Anderssonová. SP dál vede jiná Norka Ingvild Flugstad Östbergová, neboť Johaugová vynechala Tour de Ski.

Dvaatřicetiletý Manificat vedl na mezičasech po pěti i deseti kilometrech, v závěru odolal i Krügerovu finiši a v SP triumfoval poprvé od prosince 2017. Třetí skončil další norský běžec Didrik Tönseth. Manificat se díky desátému vítězství v kariéře stal nejúspěšnějším francouzským běžcem na lyžích ve Světovém poháru.

Vedoucí závodník pohárového pořadí Nor Johannes Klaebo ve Švédsku nestartoval. Jeho nejbližší pronásledovatel Alexandr Bolšunov z Ruska doběhl na sedmém místě a zkrátil odstup na 88 bodů.

Závody SP v běhu na lyžích v Ulricehamnu (Švédsko):

Muži - 15 km volně:

1. Manificat (Fr.) 34:55,4, 2. Krüger -1,1, 3. Tönseth (oba Nor.) -8,7, 4. Usťugov (Rus.) -11,2, 5. Röthe (Nor.) -19,9, 6. Niskanen (Fin.) -20,1, 7. Bolšunov (Rus.) -23,4, 8. D. Cologna (Švýc.) -23,9, 9. Harvey (Kan.) -31,4, 10. Musgrave (Brit.) -35,0, ...61. Knop -2:50,8, 62. Bešťák -2:55,0, 71. Fellner -3:39,2, 72. Rypl (všichni ČR) -3:45,8.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 32 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1034, 2. Bolšunov 946, 3. Röthe 755, 4. Tönseth 657, 5. Krüger 657, 6. Usťugov 604, ...101. Novák 14, 113. Pechoušek (oba ČR) 6.

Ženy - 10 km volně:

1. Johaugová 25:48,2, 2. Jacobsenová (obě Nor.) -22,8, 3. Anderssonová (Švéd.) -24,9, 4. Digginsová (USA) -38,3, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -53,3, 6. Östbergová (Nor.) -58,7, 7. Něprjajevová (Rus.) -1:02,0, 8. H. Wengová -1:08,7, 9. Hagaová (obě Nor.) -1:11,5, 10. Něčajevská (Rus.) -1:12,3, ...24. Nováková -1:51,1, 35. Razýmová -2:11,0, 43. Hynčicová -2:37,5, 51. Schützová (všechny ČR) -3:04,8.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 32 závodů): 1. Östbergová 1237, 2. Něprjajevová 1057, 3. Pärmäkoskiová 1002, 4. Johaugová 800, 5. Bělorukovová (Rus.) 695, 6. Digginsová 693, ...48. Razýmová 73, 70. Schützová 21, 91. Nováková 7, 96. Beranová 5, 97. Janatová (obě ČR) 2.