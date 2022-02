Lyžařka Johaugová má na olympiádě v Číně druhé zlato

Čang-ťia-kchou (Čína) - Norská lyžařka Therese Johaugová má druhé zlato na zimních olympijských hrách v Číně. Po skiatlonu vyhrála i závod na 10 kilometrů klasicky s intervalovým startem. Finskou rivalku Kerttu Niskanenovou porazila o čtyři desetiny sekundy. Bronz získala další Finka Krista Pärmäkoskiová, která na vítězku ztratila 31,5 sekundy a nechala o desetinu za sebou Rusku Natalii Něprjajevovou.

Z českých reprezentantek se nejvíce dařilo Petře Novákové, která obsadila třicáté místo. Na vítěznou Johaugovou ztratila 2:54,4 minuty. Kateřina Janatová byla o šest a půl sekundy pomalejší a zařadila se na 34. místo. Petra Hynčicová obsadila 42. příčku.

Nováková začala pomaleji a první mezičasy ji řadily do čtvrté desítky i za Janatovou. Pak se ale posouvala pořadím vzhůru a zůstala na konci nejlepší třicítky. "Snažila jsem se závod rozjet s rozvahou, což se mi podařilo, ale pak jsem stejně měla lehkou krizi. Dnes to bylo náročné kvůli silnému větru, který byl nepříjemný nejen psychicky, ale navíc kvůli němu byly zaváté stopy. Do kopce se to proto lehce trhalo a ve sjezdech zase musel člověk rozmýšlet, jestli zůstat ve stopě. Co se týče výsledku, tak se jedná o můj standard - nenadchne, neurazí," uvedla Nováková v tiskové zprávě svazu.

Janatová byla na prvním mezičase čtyřiadvacátá, ale pak si pohoršila. "Myslím, že to byl pro mě docela dobrý závod, když uvážím, že klasika je moje slabší technika a tohle je asi moje nejslabší disciplína. Takže jsem ráda, že se mi i v té vysoké nadmořské výšce podařilo dobře rozvrhnout síly," ocenila.

Čtrnáctinásobná mistryně světa Johaugová intervalový závod na deset kilometrů ovládla na posledních dvou světových šampionátech. Závod nerozjela nejrychleji, na prvním mezičase na kótě 1,8 kilometru byla pátá s devítisekundovou ztrátou na vedoucí Něprjajevovou. Ruska ale tempo neudržela a o vedení se přetahovaly Johaugová s Niskanenovou. Po polovině závodu nastoupila Finka, která na mezičase 3,2 kilometru před cílem vedla o 10,1 sekundy.

Třiatřicetiletá Norka ale měla skvělý závěr. V cíli se zařadila do čela o půl minuty před Pärmäkoskiovou a čekala, až přijede Niskanenová. Když Finka proťala cílovou pásku, Johaugová zůstala o zlomek sekundy ve vedení a začala jásat.

Na olympijských tratích Čang-ťia-kchou zatím potvrzuje pověst nejlepší lyžařky na distančních tratích současnosti. "Nemám slov. Je to pro mě něco skvělého a obrovského. Dneska to byl s Finkami těsný závod, ale cítila jsem se na konci opravdu dobře a měla jsem hodně sil v posledním kopci," radovala se. Emoce prožívala ještě intenzivněji, než kdyby vyhrála jednoznačně jako ve skiatlonu. "Je mnohem větší zábava stát na nejvyšším stupínku, když víte, že jste vyhrála velký boj, kdy jsem ze sebe musela vydat to nejlepší. Jsem teď strašně šťastná," prohlásila.

Olympijský program běžeckého lyžování bude pokračovat v pátek závodem na 15 kilometrů klasicky mužů. Na ten se chystá čtveřice českých reprezentantů v čele s Michalem Novákem.

Výsledky:

Běh na lyžích:

Ženy - 10 km klasicky: 1. Johaugová (Nor.) 28:06,3 min., 2. Niskanenová -0,4, 3. Pärmäkoskiová (obě Fin.) -31,5, 4. Něprjajevová (Rus.) -31,6, 5. Hennigová (Něm.) -43,4, 6. Anderssonová (Švéd.) -50,9, 7. Stupaková (Rus.) -57,5, 8. Digginsová (USA) -1:08,8, 9. Stadloberová (Rak.) -1:10,6, 10. Sorinová (Rus.) -1:11,1, ...30. Nováková -2:54,4, 34. Janatová -3:00,9, 42. Hynčicová (všechny ČR) -3:21,7.